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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طرق طبيعية لفتح انسداد الأنف

صدى البلد

قدم الدكتور احمد صبرى استشارى السمنة والتغذية العلاجية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، طرق طبيعية لفتح انسداد الأنف.

طرق طبيعية لفتح انسداد الأنف ما يلي :-
.  الثوم يحتوي الثوم على مواد مضادة للفيروسات مما يجعله من أكثر المواد استخداماً في علاج انسداد الأنف، ويمكن استخدامه بوضع بضع فصوص من الثوم في كوب ماء، ثمّ إضافة نصف ملعقة كبيرة من الكركم المطحون والخلط، ثمّ شرب الخليط مرتين يومياً، أو يمكن استخدامه بطريقة أخرى وهي تناول فص من الثوم يومياً.
· خل التفاح وضع أربع ملاعق صغيرة من خل التفاح، وملعقتين صغيرتين من العسل في كوب من الماء الفاتر والخلط، ثمّ شرب الخليط ثلاث مرات في اليوم للتخلص من انسداد الأنف.
·شاي الأعشاب شرب كوب من شاي الأعشاب مرتين يومياً على الأقل، من أجل التخلص من احتقان أو انسداد فتحات الأنف.
.   الفلفل الأسود يساعد الفلفل الأسود على التخلص من انسداد الأنف؛ نظراً لقدرته الفعّالة على إزالة المخاط الزائد، ويمكن استخدامه بخلط نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وملعقة صغيرة من زيت السمسم في وعاء والخلط للحصول على خليط متجانس، ثمّ تطبيقه تحت الأنف، وتركه لمدة خمس دقائق، ويُفضل تكرار العملية مرتين يومياً للحصول على النتيجة المرغوبة.
· الكافور يساعد الكافور على التخلص من البكتيريا العالقة في الجهاز التنفسي، ويمكن استخدامه بوضع ملعقة صغيرة من زيت الكافور في إناء من الماء الساخن، ثمّ استنشاق الخليط لمدة خمس عشرة دقيقة، ويُفضل تكرار العملية ثلاث مرات في اليوم.
· الزنجبيل يساعد الزنجبيل على علاج انسداد الأنف نظراً لاحتوائه على مواد مضادة للالتهابات، ويمكن استخدامه بوضع قطعة من الزنجبيل المقطع إلى قطع متوسطة، وكوبين من الماء في قدر على النار، ثمّ ترك الخليط على نار هادئة لمدة عشر دقائق أو حتى يغلي، ثمّ استنشاق البخار الناتج عنه.
.· الفجل خلط كميات متساوية من كلّ من: الفجل المبروش، وزيت الزيتون، وعصير الليمون في وعاء، ثمّ إضافة الخليط على طبق السلطة، أو تناوله مباشرة.
· الريحان شرب كوب من منقوع الريحان يومياً، أو تناول حفنة من الريحان الطازجة فهي تساعد على التخلص من مشكلة انسداد الأنف.
·عصير البندورة وضع ملعقتين صغيرتين من كلّ من: الثوم المدقوق، والشطة، وعصير الليمون، ونصف ملعقة صغيرة من كلّ من: الملح، والكرفس المفروم ناعماً في كوب من عصير البندورة والخلط، ثمّ شرب الخليط مرتين في اليوم، ويُفضل تكرار العملية مرتين في اليوم للحصول على النتيجة المرغوبة.
· الحلبة وضع ملعقة كبيرة من الحلبة في كوب من الماء الفاتر والخلط، ثمّ شرب الخليط ثلاث مرات يومياً للتخلص من انسداد الأنف.
· زيت جوز الهند تطبيق كمية كافية من زيت جوز الهند على جانب الأنف، وتركه حتى يجف تماماً، ويُفضل تكرار العملية يومياً للتخلص من انسداد الأنف.
.  العسل وضع ملعقة صغيرة من العسل في كوب من الماء والخلط، ثمّ شرب الخليط مرتين في اليوم على الأقل.

 

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