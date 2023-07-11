الفنانة آية سماحة: أحمد أمين رشحني لمسلسل الصفارة

أكدت الفنانة أية سماحة، أن مسلسل “الصفارة” شاركت فيه بترشيح من الفنان أحمد أمين، مشيرة إلى أنه كنت مرعوبة من المشاركة نظرا لتنوع الدور وتقديد شخصيات مختلفة خلال المسلسل.

وقالت أية سماحة، خلال لقاء لها لبرنامج “صاحبة السعادة”، عبر فضائية “دي أم سي”، أن الفنان أحمد أمين شارك في تأليف المسلسل، ونجح في الخروج به بشكل جيد وهو ما ساهم في نجاحه.

بشكل سهل وبسيط

وتابعت الفنانة أية سماحة، أن الفنان أحمد أمين من الممثلين اللي بيساعدوا اللي بيشاركوا معاه في العمل، ودايما بيقدم وجهات نظر مختلفة لتقديم الشخصية بشكل سهل وبسيط".

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