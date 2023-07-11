البنتاجون: ملتزمون بالقانون الدولي.. وندعو بيونج يانج لتجنب التصعيد

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، اليوم الثلاثاء، أن الجيش الأمريكي ملتزم بالقانون الدولي.

واتهمت “كيم”، سلاح الجو الأمريكي بانتهاك المجال الجوي "لمنطقة المياه الاقتصادية" التابعة لكوريا الشمالية قبالة الساحل الشرقي لشبه الجزيرة الكورية، على بعد 435 كيلومترًا شرق تونجتشون بمقاطعة جانج وون و276 كيلومترًا جنوب شرق أولجين بمقاطعة جيونج سانج الشمالية.

وقالت سابرينا سينج المتحدثة باسم البنتاجون، ردا على اتهامات شقيقة زعيم كوريا الشمالية الأخيرة "ما هذه إلا مجرد اتهامات".

كما حثَّ المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر كوريا الشمالية على "الامتناع عن الأعمال التصعيدية"، مكررا دعوتها "للانخراط في دبلوماسية جادة ومستدامة".

وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية في بيان صدر مساء الإثنين إن الجارة الشمالية تصعد التوتر من خلال التهديدات بشأن ما أفادت بأنه "نشاط طيران عادي" قامت به واشنطن وسول.

وحذرت كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، من أن القوات الأمريكية ستواجه "ردا حاسما للغاية" إذا واصلت ما وصفته "بالتدخل غير القانوني"، مكررة اتهامًا وجهته يوم الإثنين إلى الولايات المتحدة بأنها انتهكت مجالها الجوي بطائرات استطلاع.

كما حذرت من أن مثل هذه الطائرات قد تتعرض للإسقاط، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية أن كيم يو جونج.