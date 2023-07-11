اضغط على المكابح لإبطاء السرعة.. أبرز رسائل إدارة بايدن لـ نتنياهو

قال السفير الأمريكي في إسرائيل توم نيدس ، الذي سينهي منصبه قريبا ، لصحيفة وول ستريت جورنال، إن إدارة بايدن لا يمكنها إلا أن تتدخل في السياسة الداخلية الإسرائيلية عندما ترى أن إسرائيل "تخرج عن مسارها" بسبب الاحتجاجات والثورة القضائية.

وأكد نيدس، أن "أحد الرسائل التي أرسلتها إدارة بايدن إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هي الضغط على المكابح لإبطاء السرعة.. حاول الوصول إلى إجماع ".

واعترف نايديس، أنه من النادر أن تتدخل الحكومة الأمريكية في الشؤون الداخلية لدول أخرى ، لكن الثورة القضائية.

لم يشر نايديس على وجه التحديد إلى البنود الإشكالية في التشريع في نظر إدارة بايدن ، لكنه أوضح أن القصد كان الإضرار بالمؤسسات الديمقراطية الإسرائيلية ، وهو ما يمدحه الأمريكيون عادة عندما يدافعون عن إسرائيل في المحافل الدولية. وبحسبه ، فإن المشكلة الحقيقية للبيت الأبيض هي أن حكومة نتنياهو "تسرع الأمور التي يمكن أن تكون لها في النهاية عواقب وخيمة.



وفي إشارة إلى العملية العسكرية في جنين قال نايدس إنه "من أجل أمن إسرائيل ، فإن الشيء المهم هو الحفاظ على الهدوء في الضفة الغربية" .