عمرو مصطفى يرد على رامى صبرى فى برنامج "أجمد 7”.. غدا

يحل الفنان عمرو مصطفى غدا الأربعاء “المقبل” على برنامج أجمد 7 مع جيهان عبدالله على إذاعة نجوم إف إم، ليتحدث عن الخلاف الأخير بينه وبين الفنان رامي صبري.

ورد المطرب رامي صبري، على اتهام الفنان عمرو مصطفى له بسرقة لحن أغنيته "رقصة"، قائلا: "أنا مبحبش أتكلم عن زملائي بشكل سلبي، وعمرو المفترض إنه عشرة كبيرة وصديق واحنا أصحاب وعلشان فيه بيني وبينه عشرة مش هرد بطريقته اللي معجبتنيش واللي اتهمني فيها بالسرقة".

وأضاف رامي صبري خلال لقائه ببرنامج "أجمد 7"، المذاع على إذاعة "نجوم إف إم": "مش رامي صبري اللي يسرق لحن ولو هو يعرفني كويس مش هيتهمني الاتهام ده ممكن يكون فيه توارد أفكار وفيه 10 ألحان ممكن يكون فيهم جملة شبه التانية ومرة عملت أغنية لعامر منيب اسمها ده مكنش حب وهندم ليه، بعدها بسنة عمل عمرو دياب أغنية الملحن بتاعها محمد يحيى أغنية ريحة الحبايب، والاتنين نفس الشكل، وده مش عيب ومطلعتش ساعتها وقلت هتخانق مع محمد يحيي وارفع عليه قضية".

وأكمل: “مشكلة عمرو مصطفى مش أغاني، لأن لو حد فينا سرق حاجة منه هيقاضيه وهيعمل كل حاجة بالقانون لأنه خريج كلية حقوق، وأنا خريج معهد موسيقى عربية قسم تأليف موسيقى يعني لما تيجي تتكلم عن متخصص وانت خريج حقوق يبقى لازم تعرف انت بتتكلم عن مين”.

واستطرد رامي صبري: "ركز في شغلك اكتر واعملنا شغل حلو وانا عن نفسي لو فيه اغنية حلوة ليا هاغنيها، إنما تطلع تقول ده سرق وده خد مني عيب يطلع من فنان كبير زيك".

وأضاف: "قانونا مش من حق عمرو مصطفى انه يقاضيني ولا يتهمني بالسرقة وانا فعلا مسرقتش منه حاجة، عمرو لما بيغير من نجاح بيطلع يخبط في الناس ومفيش فينا حد عاتبه خالص ودايما يتهمنا بالسرقة ويقول كلنا واقعين طيب ازاي".

وأختتم :"أنا لو عندي مشاكل نفسية مكنتش خليتك تغني أو تشتغل تاني بالقانون لأني دارس ومتخصص وهو زي التلميذ بالنسبة لي وأنا الأستاذ وهو خريج حقوق ولكن هعديها علشان مراته ست محترمة وأولاده زي أولادي".