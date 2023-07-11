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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الفيوم يتفقد التجهيزات النهائية لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

محافظ الفيوم أثناء
محافظ الفيوم أثناء تفقده لمركز الشبكة الوطنية

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، التجهيزات النهائية لمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام المحافظة، تمهيداً لافتتاحه، وذلك بحضور المهندس محمد شعبان مدير عام التخطيط العمراني، والأستاذ حسين مصطفى مدير إدارة الأزمات والطوارئ بالمحافظة.

 

وأكد محافظ الفيوم، على سرعة تلافي بعض الملاحظات في أعمال التجهيزات التي يجري تنفيذها، تمهيداً لدخول مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيز الخدمة في أسرع وقت ممكن، موجهاً بطلاء الواجهة لجزء من المبنى الملاصق للمركز، للحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري للموقع بشكل عام.  

 

يهدف مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، إلى ربط كافة عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، عبر مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة، في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل طبقاً لأحدث المعايير العالمية.

 

كما يعمل المركز، على تحقيق التعاون والتكامل بين الأجهزة التنفيذية، لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ، وكذا الحفاظ علي خصوصية بيانات الدولة، وسرعة احتواء الطوارئ والكوارث والأزمات، وترشيد الأعباء المالية، وخفض معدلات الجريمة.

 

 

حملات مكثفة للتصدي لمخالفات البناء وإزالة التعديات في الفيوم

 

 

 

محافظ الفيوم: إزالة 68 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية

 

 

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الفيوم التجهيزات النهائية محافظ الفيوم اخبار الثانوية العامة 2023 الشبكة الوطنية

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