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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مكثفة للتصدي لمخالفات البناء وإزالة التعديات في الفيوم

حملات الازالة مستمرة
حملات الازالة مستمرة بالفيوم

شنت الأجهزة التنفيذية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، بالتعاون مع وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، عدة حملات للتصدي لمخالفات البناء المخالفة، ووقف التعديات وإزالتها في المهد.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وقال الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إنه تم إيقاف الأعمال وإزالة سقف مخالف بأحد الأبراج السكنية أمام مستشفي الزهراء بمنطقة باغوص، وإيقاف الأعمال وفك شدة خشبية لأعمدة خرسانية وسقف دور أرضى بشارع أنور بحي الجون، وكذا إيقاف الأعمال وإزالة شدة خشبية لأعمدة وسقف دور سادس علوى مخالف بمنطقة دله بحي شرق، وتمت مصادرة مواد البناء، كما تم فك شدة خشبية لمحاولة صب أعمدة خرسانية بمنطقة العبودي.

وأضاف، أن الحملات تمكنت أيضاً من إيقاف أعمال مخالفة بمنطقة العبودي بشارع الـ١٥ وتمت مصادرة الخلاطة المستخدمة فى الأعمال وإيداعها بمجلس المدينة، والتحفظ على مواد وأدوات البناء المخالف واتخاذ الاجراءات القانونية .

ولفت المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى توجيهات المحافظ، بالتصدي الحاسم لجميع حالات التعدي على الأراضي الزراعية والبناء المخالف داخل الحيز العمراني، والإزالة الفورية للمخالفات فور وقوعها، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مؤكداً على ضرورة المتابعة المستمرة والمرور الدوري على المواقع التي تمت إزالة التعديات عليها، لمنع وقوع التعديات مرة أخرى.

محافظ الفيوم: إزالة 68 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية

 

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محافظات الفيوم اخبار الفيوم التصدى لمخالفات البناء محافظ الفيوم اخبار الثانوية العامة 2023

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