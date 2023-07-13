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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

" إنقاذ الطفولة" يبحث تنفيذ أنشطة "قرية متعلمة" ببني سويف

صدى البلد


   التقى  بلال حبش نائب محافظ بني سويف وفد هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، والذي ضم: الدكتورة عزة شفيق مدير عام مشروع قرية متعلمة ، دينا سليم مدير المشروع بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والدكتور سمير فضل والدكتور إيهاب أنور من هيئة إنقاذ الطفولة، وذلك لمناقشة استراتيجية الهيئة لتنفيذ مشروع قرية متعلمة بعدد من قرى المحافظة، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة لتحقيق الهدف من المشروع
ناقش نائب المحافظ مع وفد الهيئة ، عدد من الموضوعات والملفات الهامة، والإنجازات، والخطط المستقبلية للهيئة، داخل المحافظة، وفي مقدمتها تنفيذ مشروع "قرية متعلمة، والذي يجري تنفيذه في 300 قرية وتابع، بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بهدف إحداث تنمية تعليمية لكافة أفراد الأسرة، ودعم العملية التعليمية للأطفال في المرحلة الابتدائية، بالإضافة إلى الملتحقين بالتعليم المجتمعي ومحو أمية السيدات (خاصة أمهات طلبة المدارس المجتمعية)، وذلك بإكسابهن مهارات القراءة والكتابة اللازمتين لضمان استمرارية عملية التعلم والتطوير الذاتي لهن ولأبنائهن

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وخلال الاجتماع تم استعراض إنجازات الهيئة داخل المحافظة خلال الفترة الماضية، والتي تضمنت اختيار الجمعيات الشريكة بالتنسيق مع مديرية التضامن ، حيث تم اختيار مؤسسة نهضة بني سويف وجمعية أسرتي لحماية البيئة والتنمية البشرية، لتنفيذ أنشطة المشروع، بالإضافة إلى 29جمعية أخرى بكافة مراكز المحافظة، كما تم تنظيم مجموعة من اللقاءات التعريفية بمراكز الفشن وسمسطا وإهناسيا، ودراسة احتياجات مدارس التعليم المجتمعي بجميع قرى ومدن المحافظة حيث قامت الهيئة بطرح عدد من المناقصات العامة لتوفير كافة الاحتياجات.

كما تمت مناقشة الخطط المستقبلية للهيئة والتي سيتم تنفيذها خلال الفترة من يوليو الجاري حتى نهاية سبتمبر المقبل، ومنها تدريب نحو  ألف معلم وموجهً بالمدارس المجتمعية على مهارات الحاسب الآلي، وأساسيات تكنولوجيا التعليم وتحسين مهارات القراءة والكتابة ومنهج اللغة العربية والحقيبة التعليمية، بجانب التنسيق مع فرع هيئة تعليم الكبار لفتح فصول  محو أمية لأمهات تلاميذ المدارس المجتمعية، وغيرها من محاور المشروع.

وجه نائب المحافظ، أعضاء اللجنة التنسيقية الاستشارية للمشروع بأهمية التعاون والتنسيق بين الجهاز التنفيذي ومؤسسات المجتمع المدني،لتحقيق أقصى استفادة من المشروع، بما يعود بالنفع على الفئات المستهدفة، وتساهم في دفع عجلة التنمية بالمحافظة.

حضر اللقاء  محمد عبد التواب "وكيل وزارة التربية والنعليم "مقررا اللجنة التنسيقية الاستشارية لبرنامج قرية متعلمة،  نهى محمد "مدير التعاون الدولى والعلاقات العامة "منسق المشروع بالمحافظة،  أمل أحمد حسن وكيل وزارة التضامن  و معتز عبد الرؤوف مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار والدكتور أشرف فاروق عويس نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة نهضة بني سويف ،  نجز  زهران  رئيس جمعية أسرتي لحماية البيئة والتنمية البشرية.

 

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التعليم المجتمعي الانجازات الدكتورة عزة شفيق العلاقات العامة العملية التعليمية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الوكالة الأمريكية للتنمية الدولي دينا سليم دعم العملية التعليمية سبتمبر المقبل مدير عام مشروع قرية متعلمة مراكز المحافظة وزارة التضامن وفد الهيئة

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