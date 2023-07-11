قافلة طبية لصالح المرضى غير القادرين في بني سويف

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي ببني سويف، استئناف العمل في مجال تقديم الخدمات الطبية لصالح المرضى غير القادرين حيث تم تنظيم قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 73 مريضا ضمن المرضى الأولى بالرعاية بقريتي قلها ومنشأة الامراء بمركز اهناسيا.

وأكدت أمل ابوعزوز، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعى ببني سويف، علي توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني للارتقاء والنهوض بالأسر الأكثر احتياجا من أبناء المحافظة وخدمة وتنمية المجتمع والمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية.

من جانبه قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعيه الاورمان، ان القافلة بدات من التاسعة صباحا بمستشفى بني سويف الجامعى، حيث تضمنت توقيع الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك)، بالاضافة الى صرف العلاج اللازم لمن يحتاج.

مضيفأ أنه تم اجراء كافة الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات إنتقال المرضي ذهابا وعودة، بالاضافة الى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا الى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب،وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

واختتم شعبان أن الجمعية بمحافظة بني سويف سبق لها ونفذت عدد كبير من المشروعات الخيرية ومنها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الارامل غير القادرات والاسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لاجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الاضاحى .