الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

إلزام المدارس الدولية بتدريس مواد الهوية الوطنية ..وضوابط للإعفاء من دراسة "العربي"

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
ياسمين بدوي

أصدر محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تعليمات عاجلة بضرورة الإلتزام بتدريس مواد الهوية الوطنية (اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية) بالمدارس الدولية، مع التأكيد على إجراء أعمال التصحيح بمنتهى الشفافية والدقة، بما يضمن حصول كل طالب على حقه كاملًا.

كما شدد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني كذلك على أنه لا يجوز منح أي إعفاءات من دراسة اللغة العربية إلا من خلال لجنة مختصة مشكلة بالوزارة، وفق ضوابط وإجراءات محددة تضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص.

وكان قد عقد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اجتماعًا موسعًا مع الدكتورة همت أبو كيلة مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، ووكلاء المديرية، ومديري الإدارات التعليمية، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لسير العملية التعليمية، والوقوف على التحديات الميدانية، وبحث سبل الارتقاء بجودة التعليم داخل مدارس العاصمة.

ويأتي هذا الاجتماع في ضوء حرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف على تعزيز التواصل المباشر مع القيادات التعليمية بالمحافظات، وتفعيل آليات المتابعة والتقييم، بما يسهم في تحقيق الانضباط داخل المدارس، وضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة للطلاب.

وفي مستهل الاجتماع، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف أن تطوير المنظومة التعليمية مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جميع القيادات والعاملين بالميدان التعليمي

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أهمية الدور المحوري الذي تقوم به مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية في تنفيذ سياسات الوزارة على أرض الواقع.

كما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة تستهدف، بحلول عام ٢٠٢٧، إنهاء نظام الفترات المسائية بالمدارس

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى وجود خطة متكاملة تنفذها هيئة الأبنية التعليمية للتوسع فى إنشاء وتطوير المدارس، بما يسهم فى معالجة الكثافات الطلابية، وذلك وفقًا لاحتياجات كل مدرسة وإدارة تعليمية وبما يتناسب مع الواقع التعليمى.

