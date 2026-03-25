أخبار العالم

وزارة الدفاع الإماراتية: الدفاعات الجوية تتعامل مع تهديد صاروخي

محمود نوفل


أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية تعامل وحدات الدفاعات الجوية مع تهديد صاروخي، مطالبة الجميع بضرورة البقاء في مكان آمن ومتابعة التحذيرات والمستجدات على المواقع الرسمية.

ومنذ قليل ؛ ذكرت وزارة الدفاع الإماراتية أن وحدات الدفاع الجوي نجحت في التعامل مع 9 طائرات مسيرة قادمة من إيران خلال الساعات القليلة الماضية .
 

ووفق البيان الصادر عن الوزارة الإماراتية؛ تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 357 صاروخاً باليستياً، و 15 صاروخ جوال، و 1815 طائرة مسيرة وذلك ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة .


وأبان البيان الإماراتي أن الهجمات الإيرانية أدت إلى استشهاد 3 من منتسبي القوات المسلحة خلال تأديتهما واجبهما الوطني، ومقتل 6 مدنيين من الجنسية الباكستانية والنيبالية والبنغلادشية والفلسطينية، وإصابة 166 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة من الجنسية الإماراتية، المصرية، السودانية، الإثيوبية، الفلبينية، الباكستانية، الإيرانية، الهندية، البنغلادشية، السريلانكية، الأذربيجانية، اليمنية، الأوغندية، الإرتيرية، اللبنانية، الأفغانية، البحرينية، جزر القمر، التركية، العراقية، النيبالية، النيجيرية، العمانية، الأردنية، الفلسطينية، الغانية، الأندونيسية، السويدية والتونسية.  



وشددت وزارة الدفاع على أنها على أهبة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع أية تهديدات والتصدي بحزم لكل ما يستهدف زعزعة أمن الدولة، وبما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها الوطنية.  

