عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بين الصراع والتحالف.. هل يمكن تجنب حرب باردة جديدة بين الناتو والصين؟

الناتو والصين
الناتو والصين

قال أمين عام الناتو، ينس ستولتنبرج، اليوم، إن الناتو لا يريد حربا باردة مع الصين، ولكنه يحتاج إلى التعاون معها في بعض المجالات مثل مكافحة تغير المناخ ومنع انتشار الأسلحة النووية.

وأكد أيضا أن الناتو يجب أن يكون على دراية بالتحديات التي تطرحها الصين على الأمن والقيم الديمقراطية للحلف، وأن يستثمر في الدفاع والتكنولوجيا للحفاظ على تفوقه.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها ستولتنبرج عن الصين. ففي وقت سابق، حذر من “عواقب وخيمة” إذا قدمت الصين مساعدة عسكرية لـ روسيا في حربها بـ أوكرانيا، ودعا إلى “الضغط على الصين لإظهار ضبط النفس"، وفي أبريل 2022، ناقش قادة الناتو تنامي قدرات الصين العسكرية، وأكدوا على ضرورة “التصدي للتحديات التي تشكلها الصين على أسس قواعد النظام الدولي”.

من جانبها، ردت الصين على تصريحات ستولتنبرغ بالانتقاد والرفض. اتهمت الخارجية الصينية حلف الناتو بالمبالغة في “نظرية التهديد الصيني”، وبإظهار “عقلية الحرب الباردة”، وبالسعي إلى “خلق مواجهات بشكل مفتعل، كما نفت أن تكون سياستها العسكرية أو النووية تشكل خطرا على أمن المجتمع الدولي، وأكدت أنها تسعى للسلام والتعاون.

صراع وتحالف في آن واحد

العلاقات بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) والصين هي علاقات تتسم بالتعاون والتنافس في آن واحد. الناتو هو تحالف عسكري وسياسي يضم 30 دولة أوروبية وأمريكية شمالية، يهدف إلى الدفاع الجماعي والحفاظ على الأمن والقيم الديمقراطية في المنطقة الأطلسية.

الصين هي قوة عسكرية واقتصادية كبرى في العالم، تحتكم إلى حزب شيوعي واحد، وتسعى إلى توسيع نفوذها في مناطق مختلفة من العالم.

وفي السنوات الأخيرة، أصبحت الصين أكثر نشاطا في المجالات التي تهم الناتو، مثل إفريقيا، وآسيا والمحيط الهادئ، والفضاء، والأمن السيبراني.

كما تطورت قدراتها العسكرية والنووية بشكل ملحوظ، ما أثار قلق الحلف من أن تشكل تهديدا على استقرار المنطقة الأوروبية والأطلسية لذلك، بدأ الناتو في إيلاء اهتمام أكبر للصين كعامل استراتيجي، ودعا إلى التصدي للتحديات التي تطرحها على قواعد النظام الدولي.

بيان الناتو.. تحذير رادع لإيران بشأن التحالف مع روسيا وتعزيز مقاومة الصين

أمين عام الناتو: الصين تتحدى النظام العالمي.. وتحديثاتها العسكرية غير مسبوقة

من جهة أخرى، لا يعتبر الناتو أن الصين هي خصم أو عدو له، بل يرى أن هناك مجالات للتعاون معها في قضايا مشتركة، مثل مكافحة تغير المناخ، ومنع انتشار الأسلحة النووية، ومكافحة كورونا، كما يحث على زيادة الحوار والشفافية مع بكين لتجنب سوء التفاهم والصدام.

بالمثل، تؤكد الصين أن سياساتها الخارجية والدفاعية ذات طابع دفاعي، وأنها تسعى للسلام والتعاون مع جميع الدول. كما تدافع عن حقها في التطور والإصلاح بشكل مستقل، دون التدخل من قبل قوى خارجية. لذلك، ترفض الصين أن تُظهَر كـ "تهديد" من قبل حلفاء الغرب، وتتهمهم بإظهار "عقلية حرب باردة" و"إذكاء المواجهة".

إذًا، فإن العلاقات بين الناتو والصين تحتاج إلى التوازن بين الحفاظ على المصالح والقيم الأساسية لكل طرف، والبحث عن نقاط التقاء والتعايش السلمي مع الآخر، هذا التوازن ليس سهلا أو مضمونا، ويتطلب الحكمة والمرونة من كلا الجانبين.

الناتو ينس ستولتنبرج الصين أمين عام الناتو روسيا أوكرانيا حلف شمال الأطلسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. تمكين ريم طارق من فيلا حسن شاكوش وطرد والدته واشقائه.. صور

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

كلنا فاهمينه غلط .. دار الإفتاء توضح معنى حديث أنت ومالك لأبيك

شرط وحيد.. فيفا يصدم الأهلي في مشاركة إليو ديانج بقمة الزمالك

أراد العودة للزمالك.. تفاصيل الموقف النهائي لصفقة انتقال مصطفى فتحي مع الأهلي

صدمة قوية .. بيراميدز يخطف صفقة النادي الأهلي في ميركاتو الصيف

موضوعات متعلقة

الانسحاب العسكري فورا.. الناتو يبعث برسالة عاجلة لـ روسيا

الناتو يكشف أسباب عدم انضمام أوكرانيا إلي الحلف

بقمة الحلف.. بيان عاجل من زيلينسكي بشأن انضمام أوكرانيا لـ الناتو

السويد تعلن موعد انضمامها رسميا لحلف الناتو

الناتو: لا نية لاستخدام الأسلحة النووية في الصراعات الحالية

بيان الناتو.. تحذير رادع لإيران بشأن التحالف مع روسيا وتعزيز مقاومة الصين

مفاجأة من العيار الثقيل.. حلف الناتو يخطط لفتح مكتب اتصال في الأردن

ترشيحاتنا

مصطفى كامل: لا يوجد خلاف مع إيمان البحر درويش

الموسيقيين: صورة إيمان البحر درويش سببت صدمة لنا ولن نتأخر في علاجه

الوزراء: لدينا موارد دولارية ولن نتخلف عن سداد أي ديون مستحقة

مكتب زيلينسكي يكشف عن مفاجأة بشأن انضمام أوكرانيا لحلف الناتو

الستات بتعيش أكتر.. بيانات حكومية تكشف أعمار الرجال والنساء في مصر

عروض رياضية.. المستكاوي: تقديم جوائز للمبدعين خلال فعاليات مهرجان العلمين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لا تفرط في تناوله.. كم سعر حراري في كوب عصير القصب؟

إيقاف ديانج 6 شهور حقيقة أم لا| القصة الكاملة لأزمة دبابة الأهلي

انطلاق فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين.. صور

في واقعة غريبة من نوعها.. أخطبوط كامل عالق في حلق مريض بسنغافورة

فيديو

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ