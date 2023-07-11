بيان الناتو.. تحذير رادع لإيران بشأن التحالف مع روسيا وتعزيز مقاومة الصين

قال بيان قمة الناتو، الذي صدر اليوم الثلاثاء، إن هناك اتفاقا على المقاومة المشتركة لتعزيز القوة العسكرية للصين.

وحذر البيان إيران من ممارسة الأفعال التي تزعزع الاستقرار مثل احتجاز السفن.

كما دعا الناتو إيران لوقف الدعم العسكري لـ روسيا وخاصة بالطائرات المُسيرة.

وقد عقدت اليوم قمة الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس بحضور جميع أعضاء الحلف.

حيث يهدف الناتو إلى تعزيز الأمن والدفاع المشترك للدول الأعضاء بكافة السبل السياسية والعسكرية ضد أي تهديد خارجي. وكان الهدف الرئيسي لتشكيل الناتو في عام 1949 هو مواجهة تهديد التوسع السوفيتي في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

ووفقا لمعاهدة شمال الأطلسي، يتفق أعضاء الناتو على أن أي هجوم مسلح ضد واحد منهم يعتبر هجوما ضد جميعهم، ويجب على الدول الأعضاء أن تلتزم بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحل النزاعات سلمياً، وأن تنفق 2 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.