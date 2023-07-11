مفاجأة من العيار الثقيل.. حلف الناتو يخطط لفتح مكتب اتصال في الأردن

قال بيان قادة الناتو خلال القمة التي عقدت اليوم في فيلينيوس، إن الحلف سيبحث مع السلطات الأردنية إمكانية إقامة مكتب اتصال للحلف في عمان.

وسعي الناتو إلي تنفيذ خطوة مماثلة في اليابان لكي يضع قدما في منطقة المحيط الهادئ لمواجهة توسع نفوذ الصين، الذي اعتبره الحلف يشكل تهديدا على وجوده، وردع كوريا الشمالية التي تهدد باستخدام أسلحة نووية في حالة إذا تعرضت للتهديد.

وعقدت اليوم قمة الناتو في العاصمة الليتوانية فيلنيوس بحضور جميع أعضاء الحلف.

ويهدف الناتو إلى تعزيز الأمن والدفاع المشترك للدول الأعضاء بكافة السبل السياسية والعسكرية ضد أي تهديد خارجي.

وكان الهدف الرئيسي لتشكيل الناتو في عام 1949 هو مواجهة تهديد التوسع السوفيتي في أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

ووفقا لمعاهدة شمال الأطلسي، يتفق أعضاء الناتو على أن أي هجوم مسلح ضد واحد منها يعتبر هجوما ضد جميعها، ويجب على الدول الأعضاء أن تلتزم بالديمقراطية وحقوق الإنسان وحل النزاعات سلمياً، وأن تنفق 2 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع.