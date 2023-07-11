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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

دول الناتو تتفق على الصياغة في الإعلان عن مسار أوكرانيا إلى العضوية

الناتو وأوكرانيا
الناتو وأوكرانيا

أفادت وكالة “رويترز” للأنباء، اليوم الثلاثاء، نقلا عن مصادر، بأن دول حلف شمال الأطلسي “الناتو” اتفقت على الصياغة في الإعلان عن مسار أوكرانيا إلى عضوية الحلف.

وحسب “رويترز”، ستتم دعوة أوكرانيا للانضمام إلى حلف الناتو عندما يتفق جميع الحلفاء على ذلك وعندما تفي كييف بجميع الشروط.

ومنذ قليل، قال أمين عام حلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، إن أوكرانيا لن تنضم لحلف الناتو في الوقت الراهن.

وقال ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي، “سنساعد أوكرانيا على الانتقال إلى الأسلحة الحديثة..  غدا سنعلن عن حزمة دعم تُقرب أوكرانيا وسنقدم حزمة مساعدات متكاملة تمهد طريق أوكرانيا نحو الحلف”.

وأضاف أمين عام الناتو: “سنشكل مجلسا خاصا بأوكرانيا من الحلف وسنقدم حزمة دعم للتشغيل البيني بين قوات الناتو وأوكرانيا”.

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وتابع قائلا: “مجلس الناتو - أوكرانيا خطوة مهمة نحو عضوية كييف في الحلف”.

وأشار أمين عام الناتو، إلي أن “بعض دول الحلف قد توفر طائرات إف-16 للجيش الأوكراني”.

وقال: “سنعمل على انضمام أوكرانيا للحلف مستقبلا”.

وأكد ستولتنبرج، أن “حلف الناتو سيكون لدينا 300 ألف جندي في أعلى درجات الجاهزية”.

وأوضح أمين عام الناتو، أن “الإنفاق الدفاعي سيزداد 8.4 في المئة خلال العام الجاري”، مشيرا إلي أن “11 حليفا تخطوا نسبة 2% الخاصة بالإنفاق الدفاعي”.

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