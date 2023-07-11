أمين عام الناتو: أوكرانيا لن تنضم للحلف في الوقت الراهن

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، اليوم الثلاثاء، إن أوكرانيا لن تنضم لحلف الناتو في الوقت الراهن.

وقال ستولتنبرج، في مؤتمر صحفي، “سنساعد أوكرانيا على الانتقال بالأسلحة الحديثة.. وغدا سنعلن عن حزمة دعم تُقرب أوكرانيا وسنقدم حزمة مساعدات متكاملة تمهد طريق أوكرانيا نحو الحلف”.

وأضاف أمين عام الناتو: “سنشكل مجلسا خاصا بأوكرانيا من الحلف وسنقدم حزمة دعم للتشغيل البيني بين قوات الناتو وأوكرانيا”.

وتابع قائلا: “مجلس الناتو - أوكرانيا خطوة مهمة نحو عضوية كييف في الحلف”.

وأشار أمين عام الناتو، إلي أن “بعض دول الحلف قد توفر طائرات إف-16 للجيش الأوكراني”.

وقال: “سنعمل على انضمام أوكرانيا للحلف مستقبلا”.

وأكد ستولتنبرج، أن “حلف الناتو سيكون لديه 300 ألف جندي في أعلى درجات الجاهزية”.

وأوضح أمين عام الناتو، أن الإنفاق الدفاعي سيزداد 8.4 % خلال العام الجاري”، مشيرا إلي أن “11 حليفا تخطوا نسبة 2% الخاصة بالإنفاق الدفاعي”.