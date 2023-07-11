دمية مخلصة ومطيعة.. روسيا تدمر مخططات زيلينسكي والناتو في أوكرانيا

قال المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”، دوجلاس ماكريجور، إن روسيا عطلت بالفعل تسليم أنظمة صواريخ إيجيس إلى أوكرانيا.

وقال ماكريجور: "رأت روسيا أننا نشرنا قواعد لأنظمة صواريخ إيجيس في رومانيا وبولندا.. وتوقعت أن يتم نشر هذه الأنظمة في شرق أوكرانيا، ونتيجة لذلك سيكون نظام الردع النووي الخاص بها في خطر".

وأضاف: “لم ترغب موسكو في انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو وأن تتحول إلى نقطة انطلاق للهجوم، لذا تصرفت بشكل استباقي”.

وأشار ماكريجور، إلي أن “الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، أصبح دمية مخلصة ومطيعة لـ أمريكا وبريطانيا”.

وأوضح أن “الوقت قد حان للإدارة الأمريكية للاعتراف بالحقيقة حول الوضع في أوكرانيا، لكنها لا تريد سماعها ورؤيتها”.