عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: أمريكا أظهرت عدم التزامها بحل تفاوضي في أوكرانيا

أمريكا وروسيا وأوكرانيا
أمريكا وروسيا وأوكرانيا

قال قسطنطين جافريلوف، رئيس الوفد الروسي إلى محادثات فيينا حول الأمن والتسلح، إن الولايات المتحدة أظهرت عدم التزامها بحل تفاوضي في أوكرانيا مع استمرارها في ضخ الأسلحة في الصراع.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال جافريلوف:  "الخسائر الأوكرانية تصل إلى عشرات الآلاف ويقولون بالفعل أن أوكرانيا ليس لديها ما يكفي من المقابر. لكن الولايات المتحدة كانت تتحدث بصراحة عن خططها لتكثيف شحنات الأسلحة والذخيرة لنظام زيلينسكي لأنهم يتوقعون استمرار الصراع إلى أجل غير مسمى. إنهم يخبرون الجميع أنهم غير مهتمين بحل دبلوماسي".

وقدر رئيس الوفد الروسي إلى محادثات فيينا حول الأمن والتسلح، أن الولايات المتحدة دربت أكثر من 67000 جندي أوكراني منذ فبراير 2022، وشرحت لهم كيفية استخدام أكثر من 20 سلاحا في إطار 40 برنامجا تدريبيا.

الأسلحة التقليدية انتهت.. بلينكن يكشف سبب أرسال القنابل العنقودية لـ أوكرانيا

ماكرون مجنون.. ذعر في فرنسا بعد تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدي

وقال جافريلوف، إن “العديد من المجندين الأوكرانيين سلموا أنفسهم بمجرد إرسالهم إلى ساحة المعركة”.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فقد وزنه وشعره.. آخر كلمات إيمان البحر درويش: أنا مت 100 مرة

المرض ينهش جسده.. لماذا تدخلت نقابة المهندسين لإنقاذ إيمان البحر درويش؟

طريح الفراش.. ما طبيعة مرض الفنان إيمان البحر درويش وتفاصيل صورة صدمت الجميع

أراد العودة للزمالك.. تفاصيل الموقف النهائي لصفقة انتقال مصطفى فتحي مع الأهلي

صعود مفاجئ لـ الذهب عالميًا .. المعدن الأصفر يقترب من أعلى مستوى

حقيقة طلب الزمالك تعيين حكم أجنبي لمباراة القمة أمام الأهلي

س و ج.. محامي محمود كهربا يثير الجدل قبل قمة الأهلي والزمالك

التذبذب يسيطر على أسعار الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21

موضوعات متعلقة

الأسلحة التقليدية انتهت.. بلينكن يكشف سبب أرسال القنابل العنقودية لـ أوكرانيا

ماكرون مجنون.. ذعر في فرنسا بعد تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدي

الحقيقة القاسية.. صدمة لـ زيلينسكي بشأن خطط أمريكا تجاه أوكرانيا

روسيا تعلن مفاجأة مدوية بشأن معارضة بولندا انضمام أوكرانيا لـ الناتو

بلينكن: أوكرانيا لا يمكن أن تصبح عضوا بـ الناتو في خضم الحرب

تراجع معدل الخصوبة بدولة عربية كبري

سطو مسلح.. تفاصيل جديدة حول عملية مقتل أردني في نيويورك.. فيديو

غرق 4 أشخاص في نهر الزاب بكردستان العراق

ترشيحاتنا

5 جنيهات.. تحرك جديد في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

تنسيق الجامعات 2023.. ننشر توقعات الحدود الدنيا للمرحلة الأولى

مفاجأة.. زيلينسكي يضغط على قادة الناتو لإعادة صياغة البيان الختامي لقمة الحلف

السعودية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الطقس خلال الساعات المقبلة

%94.. محمد معيط: نستهدف النزول بنسبة الدين في العام المالي الجديد

مدبولي: لولا الزيادة السكانية لكان الوضع الاقتصادي أفضل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشكل مختلف.. قفطان أصالة على عارضة الأزياء يثير جدلا كبيرا

يمنع الإصابة بجرثومة المعدة والسرطان .. مشروب صيفي لن تتوقع فوائده

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة فى تطوير أساليب التدريب القتالي

7 أسباب غير متوقعة وراء الإصابة بالصلع عند الرجال.. تعرف عليها

فيديو

ادعوا له بالشفاء.. ظهور صادم لإيمان البحر درويش.. والنقابة تسعى للوصول إليه

وزير الدفاع: حققنا طفرة غير مسبوقة فى تطوير أساليب التدريب القتالي

مفاجأة في سعر الذهب والدولار اليوم | ماذا يحدث ؟

اللي بعده.. الأهلي يقترب من خطف فتوح والزمالك يتخذ هذا الإجراء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

اﻟﻤﺰﻳﺪ