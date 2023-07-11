روسيا: أمريكا أظهرت عدم التزامها بحل تفاوضي في أوكرانيا

قال قسطنطين جافريلوف، رئيس الوفد الروسي إلى محادثات فيينا حول الأمن والتسلح، إن الولايات المتحدة أظهرت عدم التزامها بحل تفاوضي في أوكرانيا مع استمرارها في ضخ الأسلحة في الصراع.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قال جافريلوف: "الخسائر الأوكرانية تصل إلى عشرات الآلاف ويقولون بالفعل أن أوكرانيا ليس لديها ما يكفي من المقابر. لكن الولايات المتحدة كانت تتحدث بصراحة عن خططها لتكثيف شحنات الأسلحة والذخيرة لنظام زيلينسكي لأنهم يتوقعون استمرار الصراع إلى أجل غير مسمى. إنهم يخبرون الجميع أنهم غير مهتمين بحل دبلوماسي".

وقدر رئيس الوفد الروسي إلى محادثات فيينا حول الأمن والتسلح، أن الولايات المتحدة دربت أكثر من 67000 جندي أوكراني منذ فبراير 2022، وشرحت لهم كيفية استخدام أكثر من 20 سلاحا في إطار 40 برنامجا تدريبيا.

وقال جافريلوف، إن “العديد من المجندين الأوكرانيين سلموا أنفسهم بمجرد إرسالهم إلى ساحة المعركة”.