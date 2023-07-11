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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ماكرون مجنون.. ذعر في فرنسا بعد تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدي

حرب أوكرانيا
حرب أوكرانيا

قال عضو البرلمان الأوروبي السابق والسياسي الفرنسي، فلوريان فيليبو، اليوم الثلاثاء، إن توريد صواريخ “سكالب” بعيدة المدى إلى أوكرانيا يجعل فرنسا طرفا في الصراع.

وكتب فيليبو، في تغريدة علي “تويتر”، "تعلن فرنسا الآن في قمة الناتو عن أشياء كثيرة تبدو أكثر فأكثر مثل الانضمام إلى الحرب! ماكرون مجنون! على البرلمان أن يطالب بعقد اجتماع طارئ".

في وقت سابق، ذكرت وكالة “فرانس برس”، نقلا عن مصدر عسكري، أن أول صواريخ “سكالب” الفرنسية موجودة بالفعل في أوكرانيا.

الكرملين يُدين قرار فرنسا تزويد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى

بدوره، وصف المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، قرار فرنسا بنقل صواريخ بعيدة المدى إلى أوكرانيا بأنه خاطئ.

فيليبو فرنسا أوكرانيا

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