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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تعلن مفاجأة مدوية بشأن معارضة بولندا انضمام أوكرانيا لـ الناتو

روسيا وبولندا
روسيا وبولندا

قالت المحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن بولندا تعارض انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”، لأنها تريد الحصول على الأراضي الأوكرانية نفسها.

وحسب شبكة “آر تي” الروسية، قالت زاخاروفا، إن “السلطات البولندية تعتبر الجزء الغربي من أوكرانيا إقليمًا لبولندا”.

وأضافت: “هذا الموضوع بالنسبة لبولندا، كعضو في الناتو، بدأ للتو في الانفتاح. وبالتالي، مع وجود حدود غير مشوهة بهذا المعنى، ليست هناك حاجة لأوكرانيا في الناتو".

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وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن البولنديين يريدون استعادة أراضي غرب أوكرانيا.

بولندا أوكرانيا حلف شمال الأطلسي الناتو

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