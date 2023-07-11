الرئاسة الروسية: قمة دول "الناتو" في فيلنيوس تُظهر موقفا مناهضا لموسكو

اتهمت الرئاسة الروسية (الكرملين) دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" بإظهار موقف مناهض لروسيا أثناء قمة الحلف في فيلنيوس.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف للصحفيين اليوم الثلاثاء: "إن ممثلي دول "الناتو" يظهرون موقفا مناهضا لروسيا عشية قمة الحلف في ليتوانيا " .

وأضاف بيسكوف، ردا على سؤال عما إذا كان عقد القمة بالقرب من حدود روسيا يسبب توتر: "مضمون هذه القمة بدأ بإظهار موقف قوي مناهض لروسيا، والذي نراه من خلال تصريحات وخطب ممثلي جميع الدول الأعضاء في الحلف " .

وتابع:"أن المهم هو مضمون هذا الحدث وليس مكان وقوعه، سواء كان قريبا أو بعيدا عن الحدود الروسية"، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع يمثل قمة لتحالف يعتبر روسيا هي خصمه وعدوه والمناقشات في هذه القمة ستتم في هذا السياق .

وأوضح بيسكوف أن بلاده تراقب هذه القمة بعناية شديدة وتُخضع تصريحات المشاركين فيها لتحليل معمق من أجل اتخاذ تدابير تهدف إلى ضمان أمن روسيا.