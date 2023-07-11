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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعثة حفظ السلام محتملة للناتو.. الجيش البولندي يستعد للانتشار في أوكرانيا

أندريه دودا
أندريه دودا

قال الرئيس البولندي، أندريه دودا، اليوم الثلاثاء، إنه بعد انتهاء الصراع في أوكرانيا، يمكن لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، نشر مهمة لحفظ السلام هناك، يمكن أن يشارك فيها الجيش البولندي.

وكشف دودا، للصحفيين قبل قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس، إن تفاصيل هذه المهمة ستعتمد على الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال محادثات السلام المحتملة إذا قررت كييف عقدها.

وأضاف “إذا اتخذ الحلف قرارا جماعيا بإرسال قوات إلى أوكرانيا لضمان الامتثال لوقف إطلاق النار، فإن بولندا ستدعم بالتأكيد هذا القرار كدولة عضو في الحلف”.

وقال دودا إن “بولندا تدعم انضمام أوكرانيا السريع إلى الناتو بعد انتهاء الصراع”، مضيفا أن “اتخاذ مثل هذه الخطوة قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار قد يؤدي إلى حرب بين الناتو وروسيا بسبب مبدأ الدفاع الجماعي”.

في أوائل يونيو، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن كييف تأمل في تلقي دعوة واضحة للانضمام إلى الكتلة في القمة في العاصمة الليتوانية، المقرر عقدها في الفترة من 11 إلى 12 يوليو.

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وأضاف أن الجيش الأوكراني يشعر بخيبة أمل لأن أوكرانيا لم تتلق بعد ردا إيجابيا واضحا بشأن الانضمام إلى كل من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

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