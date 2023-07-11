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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان عاجل من السويد بعد موافقة تركيا على انضمامها لحلف الناتو

السويد
السويد

قال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون، اليوم الثلاثاء، إنه سعيد جدا بالضوء الأخضر الذي أعطته تركيا لطلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وحسب شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قال كريسترسون للصحفيين قبل بدء قمة حلف شمال الأطلسي في ليتوانيا، إن “السويد لديها الكثير لتقدمه إلى الحلف أيضا”.

وأضاف: “من المعروف أن السويد، بعد 200 عام من عدم الانحياز، تسعى إلى الحماية المشتركة. لكنني أريد أيضا أن يعرف جميع حلفاء الناتو أننا نوفر الأمن أيضا”.

وأمس، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، ينس ستولتنبرج، إن تركيا وافقت على دعم محاولة السويد الانضمام إلى الحلف العسكري.

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وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اقترح في وقت سابق، أن السويد لا يمكنها الانضمام إلى الناتو إلا بعد قبول بلاده في الاتحاد الأوروبي.

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