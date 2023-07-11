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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء البريطاني يرحب بدعم تركيا لانضمام السويد إلى حلف الناتو

صدى البلد

رحب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بدعم تركيا لانضمام السويد إلى حلف شمال الأطلنطي ناتو، وأثنى على جهود الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال لقاء سوناك اليوم الثلاثاء بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان  في قمة الناتو في فيلنيوس، بحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية .

ووفقا للبيان، أعاد سوناك وأردوغان التأكيد على التزامهما المشترك بضمان وصول العلاقة بين المملكة المتحدة وتركيا إلى إمكاناتها الكاملة، والبناء على الروابط التجارية المتنامية والتعاون الدفاعي والأمني القوي.

وناقش سوناك فرص تعزيز التعاون الثنائي، بما في ذلك التكنولوجيا الدفاعية المتطورة وفي مواجهة التحدي المشترك للهجرة غير الشرعية، وأوضح أن التعامل مع عصابات تهريب البشر الإجرامية يمثل أولوية رئيسية بالنسبة له.

واتفق الزعيمان على تكليف وزيري خارجيتهما بالنظر في مجالات التعاون الوثيق بشأن الهجرة والجريمة المنظمة، وتعزيز تبادل المعلومات الاستخباراتية والتعاون في مكافحة الإرهاب.
واتفق سوناك وأردوغان على البقاء على اتصال وثيق.

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