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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يبدأ الجمعة.. عباس شراقي يكشف آخر تطورات التخزين الرابع لـ سد النهضة

سد النهضة
سد النهضة

أكد اختصاصي في الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة أن التخزين الرابع لـ سد النهضة يبدأ يوم الجمعة المقبل ويستمر لمدة شهرين.

آخر التطورات المتعلقة بـ التخزين الرابع لسد النهضة الإثيوبي

كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، آخر التطورات المتعلقة بـ التخزين الرابع لسد النهضة الإثيوبي، وقال إن صور الأقمار الصناعية تظهر اقتراب بحيرة سد النهضة رويداً رويداً من مستوى التخزين الثالث الذي توقف في 11 أغسطس 2022 عند منسوب 600 متر فوق سطح البحر بإجمالي تخزين 17 مليار متر مكعب، وباقي نحو 3 أيام (الجمعة 14 يوليو 2023) للوصول إلى منسوب 600 متر (عند الخط الأحمر فى الصورة).

 وأضاف الدكتور عباس شراقي أن معدل الأمطار يزداد يوماً بعد يوم، الذى يصل هذا الأسبوع إلى 200 مليون م3/يوم، وفي نهاية الشهر الجاري إلى نحو 400 مليون م3/ يوم، ومن المتوقع أن يستمر التخزين حتى منتصف سبتمبر المقبل عند منسوب 625 متر للممر الأوسط، وتبلغ كمية التخزين الرابع نحو 24 مليار متر مكعب، بإجمالي 41 مليار متر مكعب.

التخزين الرابع امتد 4 أيام إضافية

وأشار الدكتور عباس شراقي إلى أن التخزين امتد 4 أيام إضافية بعد فتح بوابة التصريف الغربية الثانية ليصل إجمالي معدل مرور المياه إلى السودان ومصر نحو 60 - 70 مليون م3/ يوم، وهذا يغطي احتياجات السودان في الوقت الحالي بعد التكملة من سد الروصيرص دون حدوث مشاكل نقص للمياه كما حدث فى التخزين الأول فى يوليو 2020.

وكان الدكتور عباس شراقي قال في وقت سابق إن التخزين الرابع يشكل ضررًا على مصر، وإن إجمالي التخزين الرابع من 20 -25 مليار متر مكعب مرة واحدة، وهذه الكمية كبيرة جدا تعادل 50% من إيراد النيل الأزرق السنوي، ونحو 45% من حصة مصر السنوية.

 أهمية السد العالي

وأشار عباس شراقي إلى أن التخزين الرابع لسد النهضة سيأخذ موسم الأمطار بالكامل، وأن إيرادنا من النيل الأزرق لن يصلنا منه سوى نحو 25 مليار متر مكعب، فسنعتمد على السد العالي وسينخفض منسوب المياه به، لكن الضرر لن يصل للمواطن.

التخزين الرابع سد النهضة عباس شراقي بحيرة سد النهضة مصر

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