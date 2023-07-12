طويل المدى.. سول تحدد نوع صاروخ كوريا الشمالية المطلق باتجاه البحر الشرقي

كشفت هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا طويل المدى تجاه البحر الشرقي وسط توترات ناجمة من اتهامات بيونج يانج لعمليات طائرات التجسس الأمريكية في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، قالت هيئة الأركان المشتركة إنها رصدت عملية الإطلاق، مضيفة أن الجيش يجري تحليلًا مفصلًا عن الصاروخ والمسافة التي قطعها.

وكان آخر إطلاق لصاروخ كوري شمالي قد تم في يوم 15 يونيو الماضي.

ويعد هذا الصاروخ الـ12 الذي أطلقته كوريا الشمالية خلال العام الحالي.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم الأربعاء، أن الصاروخ الباليستي الذي أطلقته كوريا الشمالية ما زال يحلق في السماء.

وأوضحت الوزارة أن صاروخ كوريا الشمالية سيسقط بعد نصف ساعة على بعد نحو 550 كيلو متر من الساحل الشرقي.

فيما توقع حرس السواحل الياباني أن يسقط صاروخ كوريا الشمالية خارج حدود شبه الجزيرة الكورية.