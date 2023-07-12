هيئة ميناء دمياط تجتاز المراجعة الدورية لشهادات الجودة



استقبلت هيئة ميناء دمياط برئاسة اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة ريتشارد مبارك الرئيس التنفيذي لشركة بيروفيرتاس مصر إحدى شركات تقييم التطابق ومنح شهادات التوافق مع أنظمة الجودة المختلفة ، حيث قام بتسليم شهادات اجتياز المراجعة لنظم الجودة ، والبيئة والسلامة والصحة المهنية المطبقة بميناء دمياط ، والخاصة بإدارة التشغيل بالموانئ .

يأتى ذلك تأكيدا على حرص الهيئة على متابعة استمرار التطابق مع مواصفات ( ISO 9001:2015 و ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018 ) .

ومن جانبه رحب اللواء بحري أحمد حواش بالسيد ريتشارد مبارك الرئيس التنفيذي و هبة عبد المنعم مسئول تطوير الأعمال بالشركة وأشاد بالتعاون المثمر بين الجانبين .

وأضاف أن نجاح الهيئة في اجتياز المراجعة لنظم الجودة المختلفة يأتي نتيجة الحرص على الاهتمام بالعنصر البشرى وتدريبه وتنمية قدراته ومهاراته وصولا لدرجة عالية من الاحترافية بهدف تحقيق رضاء العملاء ، وهو ما ظهر أثناء اختبارات استمرت على مدار عدة أيام قامت بها الشركة لقياس أسلوب وطرق التعامل مع المواقف المختلفة على مستوى جميع الأنشطة الخاصة بالميناء وبالتنسيق مع المجتمع المينائي .