عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

هيئة ميناء دمياط تجتاز المراجعة الدورية لشهادات الجودة

ميناء دمياط
ميناء دمياط


استقبلت هيئة ميناء دمياط برئاسة اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة   ريتشارد مبارك الرئيس التنفيذي لشركة بيروفيرتاس مصر إحدى  شركات تقييم التطابق ومنح شهادات التوافق مع أنظمة الجودة المختلفة ، حيث قام بتسليم شهادات اجتياز المراجعة لنظم الجودة ، والبيئة والسلامة والصحة المهنية المطبقة بميناء دمياط ، والخاصة بإدارة التشغيل بالموانئ .
يأتى ذلك تأكيدا على حرص الهيئة على متابعة استمرار التطابق  مع مواصفات  (   ISO 9001:2015 و ISO 14001:2015 و ISO 45001:2018 ) .
ومن جانبه رحب اللواء بحري أحمد حواش بالسيد ريتشارد مبارك الرئيس التنفيذي  و هبة عبد المنعم مسئول تطوير الأعمال بالشركة وأشاد بالتعاون المثمر بين الجانبين .

وأضاف أن نجاح الهيئة في اجتياز المراجعة لنظم الجودة المختلفة يأتي نتيجة الحرص على الاهتمام بالعنصر البشرى وتدريبه وتنمية قدراته ومهاراته وصولا لدرجة عالية من الاحترافية بهدف تحقيق رضاء العملاء ، وهو ما ظهر  أثناء اختبارات استمرت على مدار عدة أيام قامت بها الشركة لقياس أسلوب وطرق التعامل مع المواقف المختلفة على مستوى جميع الأنشطة الخاصة بالميناء وبالتنسيق مع المجتمع المينائي .

مستشار رئيس الجمهورية يطلع على مبادرة حياة كريمة في دمياط

دمياط السلامة والصحة المهنية تطوير الأعمال مبادرة حياة كريمة ميناء دمياط نظـم الجــودة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بصورة ساخرة .. إمام عاشور يرد على أنباء توقيعه للأهلي

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب مجددا وهذه قيمة عيار 21 الآن

مرتضى منصور يكشف عن هديته الثانية لمحمود الخطيب

أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

سيف الجزيري يحل أزمة إيقاف القيد في الزمالك

شوبير يحسم الجدل بشأن عدم مشاركة ديانج مع الأهلي أمام الزمالك

خلاص يعني.. أكرم توفيق يثير الجدل بشأن صفقة إمام عاشور

مفاجأة.. صفقة الأهلي الجديدة تقترب من الرحيل

موضوعات متعلقة

مستشار رئيس الجمهورية يطلع على مبادرة حياة كريمة في دمياط

إزالة 4 حالات تعد على أملاك الدولة بالزرقا في دمياط

ترشيحاتنا

الأهلي أم بيراميدز.. شوبير يكشف وجهة مصطفى فتحي المقبلة

بعد إطلاقها الصاروخ الباليستي.. رئيس كوريا الجنوبية يتوعد بيونج يانج

حلّق على ارتفاع 6000 كم.. تفاصيل جديدة بشأن صاروخ كوريا الشمالية

4 أهداف لمشروع قانون إلغاء الإعفات الضريبية لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية

حادث تحطم عنيف لأغلى سيارات فيراري على الطريق.. شاهد

هل يجب على البنت تنفيذ وصية والدها بعدم الزواج من شخص بعينه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اللسان المشعر.. التدخين والمضادات الحيوية تتسبب في كارثة لأمريكي.. صورة

فيديو صادم..سائح كندي يعتدي بوحشية على ضابط مطار في كولومبيا

البرازيل.. شجار بمباراة كرة قدم يتسبب في مصير مأساوي لشابة.. فيديو

بعد إصابة إيمان البحر درويش بها.. تعرف على أسباب حدوث جلطة المخ

فيديو

فيضانات عارمة تهدد هذه الدول | تفاصيل ظاهرة آل نينو

المرض نهش جسده.. تطورات جديدة بأزمة ايمان البحر درويش الصحية

فيضانات وانهيارات أرضية في ثلاث دول| ماذا يحدث؟

إيقاف ديانج بسبب وكيله.. هل يلحق اللاعب بالقمة وموقف الأهلي| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أم المشاكل

مني أحمد

منى أحمد تكتب: هل تتغير معادلة الحرب الروسية الأوكرانية؟

محمد الصاحى يكتب: ليالي اللغة العربية.. وإبداعات جامعة الإسكندرية

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: البحر الأحمر.. أصالة شعب وحنكة محافظ

خالد جمال

خالد جمال يكتب| طيب وأمير.. عرض كوميدي جميل على مسرح ميامي

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ