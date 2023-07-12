مستشار رئيس الجمهورية يطلع على مبادرة حياة كريمة في دمياط

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الثلاثاء، الفريق محمد فريد حجازى مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة "حياة كريمة"، وذلك فى مستهل زيارته للمحافظة لمتابعة آخر المستجدات بمشروعات المبادرة بمرحلتها الأولى الجارية بمركز كفر سعد .

هذا وقد رحبت "المحافظ" بالفريق حجازى على أرض محافظة دمياط وذلك فى زيارته الدورية لها لمتابعة آخر التطورات بهذا المشروع القومى العملاق والوقوف على الموقف التنفيذى و إيجاد حلول عاجلة لأى عقبات قد تبطئ نسب التنفيذ ، معربة عن تقديرها للجهود التى تبذلها الدولة وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية للنهوض بالريف المصرى وتغطيته بكافة الخدمات مما يحقق واقع افضل لأهالي القرى ...