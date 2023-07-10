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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعليم دمياط يحصل على المركز الثالث في المسابقة مبادرة "مدارس بلا تدخين"

تعليم دمياط
تعليم دمياط

 اكد المهندس "على عبد الرؤوف" وكيل وزارة التربية والتعليم بدميـاط، أن مدرسة الشهيد ماهر المليجي التجارية المشتركة العسكرية بإدارة الزرقا التعليمية فازت بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في المسابقة 
مبادرة  "  مدارس بلا تدخين ( قوتي في صحتي - الإدمان مدمر ) " للمرحلة الثانوي الفني  

واعرب "وكيل الوزارة" عن إمتنانه لجميع القائمين علي البرنامج لما بذلوه من تعاون وجهد في إنجاح المبادرة ، تحت إشراف   عبدالعليم جمعة وكيل المديرية ، إيناس عبد الخالق مدير عام الخدمات التربوية و علاء ناشد موجه عام التربية الاجتماعية.

يذكر أن مسابقة " مدارس بلا تدخين ( قوتي في صحتي - الإدمان مدمر ) جاءت تنفيذاً لخطة الإدارة العامة للأنشطة الثقافية والفنية والاجتماعية ( إدارة وحدة مناهضة التدخين والمخدرات) للعام الدراسي ٢٠٢٢_٢٠٢٣م .

والتي تضمنت أنشطتها تنمية القيم والأخلاق الحميدة وإعداد جيل لديه القدرة علي التفكير الإبداعي للمشاركة في التنمية وتوعية الطلاب بالأثار الضارة الناتجة عن التدخين وتعاطى المخدرات وتفعيل دور جماعات مناهضة التدخين والمخدرات بالمدارس في تأدية الدور المنوط بهم في حماية زملائهم في الوقوع في براثن التدخين والمخدرات .

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