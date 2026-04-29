الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ختام مثير | بالأسماء .. تعرّف على أبطال بطولة الجامعات لكمال الأجسام بمصر

إعلان نتائج بطولة كمال الأجسام للجامعات
إعلان نتائج بطولة كمال الأجسام للجامعات
نهلة الشربيني

نظم الاتحاد الرياضي للجامعات بطولة كمال الأجسام للجامعات والمعاهد العليا (طلبة)، بالتعاون مع جامعة طنطا، وذلك ضمن فعاليات دوري الجامعات والمعاهد العليا المصرية، دورة رقم (53)، بمشاركة (37) جامعة، بإجمالي (81) طالبًا من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية.

يأتي ذلك برعاية كلٍّ من الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والأستاذ جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة.

وقد أُقيمت البطولة تحت إشراف كلٍّ من الدكتور محمد حسين محمود، رئيس جامعة طنطا، والدكتور أحمد كامل مهدي، السكرتير العام للاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والدكتور السيد عيد العظيم العجوز، نائب رئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب.

وأسفرت نتائج البطولة عن الآتي:

سباق ميزان 60 كجم:
• الأول: الطالب/ إبراهيم فتح الله السعيد – جامعة طنطا
• الثاني: الطالب/ محمد عشري حفظي – جامعة سوهاج
• الثالث: الطالب/ محمد حسن محمد – التعليم العالي

سباق ميزان 65 كجم:
• الأول: الطالب/ يوسف محمد سعيد – جامعة العاصمة
• الثاني: الطالب/ أحمد قطب مصطفى – جامعة العاصمة
• الثالث: الطالب/ زياد إبراهيم محمد – جامعة طنطا

سباق ميزان 70 كجم:
• الأول: الطالب/ كمال عبد الدايم فتحي – جامعة العاصمة
• الثاني: الطالب/ زياد أحمد حلمي – جامعة العاصمة
• الثالث: الطالب/ فارس محمد أحمد – جامعة طنطا

سباق ميزان 75 كجم:
• الأول: الطالب/ زياد علاء محمد – جامعة سوهاج
• الثاني: الطالب/ محمد جمعة محمد – جامعة الزقازيق
• الثالث: الطالب/ محمد قطب محمد – جامعة سوهاج

سباق ميزان 80 كجم:
• الأول: الطالب/ أدهم أحمد محمد – جامعة الإسكندرية
• الثاني: الطالب/ محمد جمعة محمد – جامعة الزقازيق
• الثالث: الطالب/ محمد قطب محمد – جامعة طنطا

سباق ميزان 85 كجم:
• الأول: الطالب/ أسامة أشرف عبد الحميد – التعليم العالي
• الثاني: الطالب/ معاذ إبراهيم محمد – جامعة سوهاج
• الثالث: الطالب/ أحمد سمير أمين – جامعة طنطا

سباق ميزان 90 كجم:
• الأول: الطالب/ محمد خالد أحمد – جامعة سوهاج
• الثاني: الطالب/ لطفي محمود عبد الرحيم – التعليم العالي
• الثالث: الطالب/ عبد الرحمن عاطف عبد السميع – جامعة الإسكندرية

سباق ميزان 95 كجم:
• الأول: الطالب/ أحمد مصطفى طه – جامعة الإسكندرية
• الثاني: الطالب/ كامل يوسف عبد العظيم – جامعة طنطا
• الثالث: الطالب/ محمود محمد أحمد – جامعة بنها

سباق ميزان 100 كجم:
• الأول: الطالب/ ساجد خالد السيد – جامعة طنطا
• الثاني: الطالب/ محمد أحمد فاروق – جامعة المستقبل
• الثالث: الطالب/ محمد هشام محمد أحمد – جامعة الزقازيق

لماذا يتحول الموز إلى اللون البني؟
ما هو الكركم ولماذا يحظى بكل هذه الشهرة؟
لحظة مؤثرة بعد العثور على الزهرة النادرة
المخرج خالد الحلفاوي مع خطيبته
