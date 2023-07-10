تعيين علي كيوان أمينا عاما لحزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط

أصدر حزب مستقبل وطن برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس حزب مستقبل وطن قرارا بتعيين علي السيد علي كيوان أمينا عاما لحزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط.

وأكد الحزب أن القرار جاء بعد الاطلاع على القانون رقم (٤٠) لسنة ۱۹۷۷ والخاصة بالأحزاب السياسية وتعديلاته.

وعلى النظام الأساسي واللائحة الداخلية لحزب مستقبل وطن. وبناءً على ما تم عرضه، وبعد موافقة رئيس الحزب.

نشر هذا القرار على الصفحة الرسمية للحزب على مواقع التواصل الاجتماعي.

المادة الثالثة:

ينفذ هذا القرار من تاريخه ويلغى ما قبله من قرارات بهذا الشأن.

المادة الرابعة

تخطر لجنة شئون الأحزاب بهذا القرار.