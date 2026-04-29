رئيس الاتحاد السكندري: أنهينا أزمة إيقاف القيد للنادي.. ولا توجد عروض رسمية لضم مصطفى إبراهيم|فيديو

أكد محمد أحمد سلامة، رئيس الاتحاد السكندري، أن إدارة النادي أنهت بالفعل أزمة إيقاف القيد التي كانت مُسلطة على النادي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» بعد القيام بتسوية الغرامات المفروضة على النادي.

وقال سلامة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد طارق أضا، مقدم برنامج «الماتش»، عبر قناة «صدى البلد»، «موضوع إيقاف القيد موضوع مهم جدًا ونحن حريصون على أن تكون الأمور بالنسبة للنادي على ما يُرام».

وأردف رئيس الاتحاد السكندري: «الحمد لله ربنا وفقنا واستطعنا فك القيد بعد تسوية الغرامات المفروضة على النادي»، قائلًا: «لازم تكون على قدر المسؤولية للحفاظ على النادي وحقوقه».

وأثنى سلامة على محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق، مؤكدًا أنه لاعب كبير وأي فريق يتمناه، مضيفًا أن كل اللاعبين الذين تعاقد معهم النادي كانوا على المستوى الرائع المطلوب منهم.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أن إدارة النادي ستحسم استمرار المدرب الجزائري ميلود حمدي مع الفريق بعد انتهاء الموسم الحالي.

وفي سياق آخر، أكد سلامة أنه لا توجد عروض رسمية للتعاقد مع مصطفى إبراهيم أو أي لاعب في الفريق حتى الآن، ولن نقف في طريق أي لاعب إذا كان هناك عرض حقيقي يفيد اللاعب والنادي.

وحول فكرة دمج الأندية الجماهيرية مع أندية الشركات، قال سلامة: «الأهم في مسألة دمج الأندية الجماهيرية مع أندية الشركات هي آليات التنفيذ وليس مجرد إطلاق أسماء، وهي فكرة الاستثمار»، مضيفًا أنها فكرة جيدة جدًا، مستطردًا: «لكن لا أعتقد أنها تُطبق بسرعة لكنها ستأخذ وقتًا في التنفيذ».