محافظ أسيوط يفتتح معرض حزب مستقبل وطن لبيع السلع والمواد الغذائية المخفضة

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، يرافقه النائب المهندس ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة ، معرض بيع المواد والسلع الغذائية المخفضة والذي تنظمه أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة بميدان الشهيد أحمد جلال "المنفذ سابقًا" بحى شرق ، لتوفير السلع الغذائية واللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق تصل إلى 20% واستعدادا لعيد الاضحى المبارك.

وذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لضبط الأسعار والحد من ارتفاعها بالاسواق ومحاربة احتكار المواد الغذائية من بعض التجار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم والذي يقام تحت رعاية محافظ الإقليم والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية بمجلس النواب وأمين عام الحزب .

حضر الافتتاح النائب الدكتور على مهران عضو مجلس الشيوخ والنائبة الدكتور مريم القمص عضو مجلس النواب وايهاب عبدالحميد رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأسيوط والدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطرى بجامعة أسيوط وأعضاء هيئة المكتب وأمناء الأمانات النوعية بالمحافظ والعشرات من أمانة شباب الحزب .

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ومرافقوه أقسام المعرض التي تضم المواد الغذائية المتنوعة مثل " اللحوم والمجمدات بانواعها والخضروات والارز والسكر والمكرونة والزيوت والسمن والشاى بانواعه وكافة انواع المواد الغذائية "، والتي يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها في الخارج بنسبة من 15 الى 20 % .

كما التقى المحافظ، ببعض الأهالي وأطمئن على جودة المنتجات المعرضة بالمعرض ورخص أسعارها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين ، تسهيلا لهم في الحصول على احتياجاتهم بأسعار مناسبة ، كما تفقد المحافظ ومرافقوه قسم اللحوم والمجمدات والذى يشمل عرض لانواع اللحوم والمجمدات من الدواجن بانواعها والتى تباع بأسعار تناسب المواطنين وبأسعار مخفضة عن مثيلاتها فى الخارج.

وأكد محافظ أسيوط – خلال الافتتاح – أنه تم الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال عيد الاضحى المبارك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من خلال فتح منافذ ومعارض متنقلة وثابتة بكافة القرى والمراكز لبيع اللحوم والسلع الغذائية والخضر والفاكهة باسعار مخفضة.

وأشاد بجهود أمانة حزب مستقبل وطن بالمحافظة ، فى التوسع فى فتح معارض ومنافذ المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بقرى ومراكز المحافظة طوال العام لدعم الاسر الاكثر احتياجاً من خلال المبادرات الخيرية والتنموية التى ينظمها الحزب ، وذلك لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ودعم جهود الدولة فى محاربة ارتفاع الاسعار وجشع التجار ومواجهة ارتفاع الأسعار.

وأعلن المحافظ، عن دعمه لجهود مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب في إقامة معارض المواد الغذائية وفتح المنافذ بنسب تخفيضات جاذبة بمناسبة قرب حلول عيد الاضحى المبارك والمساهمة في رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية ومحاربة الغلاء وجشع التجار .

وأضاف أنه أصدر توجيهاته لكافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتوسع فى فتح المعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة بمختلف المراكز والأحياء والقرى لتوفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين ، مناشداً الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنباً إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم خاصة مع الأحداث العالمية الجارية .

وأشار اللواء عصام سعد ، إلى أنه تم عقد عدة اجتماعات مع كافة الاجهزة التنفيذية للاستمرار فى إقامة معارض السلع الغائية بالتنسيق مع وزارة التموين والغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وبالتنسيق مع الجهات المعنية من المديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والأحزاب ومنافذ تابعة لوزارة التموين مثل "جمعيتي" ومنافذ "أمان" ضمن مبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة الثابتة والمتنقلة التي تجوب القرى والنجوع البعيدة والميادين المختلفة.

وأشار النائب المهندس ياسر عمر ، إلى أن افتتاح معرض الحزب بمدينة أسيوط يأتي ضمن سلسلة المعارض والمنافذ التى يقيمها الحزب بمراكز واحياء المحافظة ، إنطلاقاً من الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن تحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب .

وأشار إلى استمرار جهود حزب مستقبل وطن بالمحافظة فى التوسع فى اقامة معارض بيع السلع الغذائية المخفضة والتى تهدف إلى توفير المواد الغذائية والسلع والخضراوات واللحوم المخفضة للمواطنين بأسعار تنافسية بالإضافة إلى الاستمرار فى فتح معارض ومنافذ أخرى بمختلف المراكز والقرى لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ، فضلًا عن منافذ أصحاب المشروعات الصغيرة لمساعدتهم في تسويق وترويج منتجاتهم حيث يشمل العديد من المنتجات للمساهمة في تخفيف الأعباء عن أهالينا في أسيوط .

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