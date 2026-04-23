القبض على مهندسين من سلاح الجو الإسرائيلي بتهمة التخابر مع إيران

ذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أنه تم القبض فجر الخميس على مهندسين من سلاح الجو الإسرائيلي بتهمة إرسال بيانات سرية ومعلومات حول طائرات "إف-15" المقاتلة إلى إيران.

وأشارت التقارير الإعلامية العبرية إلى أن التهمة التي وُجهت للمتهمين تتمثل في إرسال بيانات سرية ومعلومات حول طائرات "إف-15" المقاتلة إلى إيران، خلال الحرب المفروضة الأخيرة.

ويعمل هذان المهندسان في سلاح الجو على طائرات إف-15 في قاعدة "تل نوف" الجوية القريبة من “أشدود” ، حيث أرسلا إلى إيران وثائق تتعلق بمخططات المحركات، بالإضافة إلى صور من أجهزة المحاكاة التدريبية لهذه الطائرات الحربية.

وزعمت التقارير العبرية أن طهران طلبت منهما جمع معلومات حول "هرتزي هاليفي" رئيس أركان الجيش السابق، و"إيتمار بن غفير" وزير الأمن الداخلي في الكيان الصهيوني.



وجاء في التقرير أن مسؤولي تل أبيب يدرسون ما إذا كانوا سيرفعون التهم الموجهة لأحد العضوين في سلاح الجو من تجسس إلى خيانة أم لا.



وبحسب التقارير العبرية ، فإن سلطات الاحتلال تشتبه في 8 عسكريين آخرين في قاعدة تل نوف على علم بأفعال هذين المهندسين دون إبلاغ المسؤولين الكبار عنها.