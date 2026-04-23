قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيناريوهات ما بعد الانفجار .. ماذا لو انهار وقف النار بين واشنطن وطهران؟
تسبب نزيفا داخليا.. ضبط 3 أطنان لبن مغشوش بمواد كيميائية خطرة في أسيوط
الزمالك في مواجهة بيراميدز.. قمة الصدارة من يحسمها الليلة؟
امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2026|3 نماذج لكل مادة والأسئلة من“الكتب المدرسية والتقييمات”
استهدفتها غارة إسرائيلية.. انتشال جثمان الصحفية اللبنانية آمال خليل
قبل عيد الأضحي.. كيف تؤمن الدولة احتياجات اللحوم في الأسواق؟
خبير عسكري: الولايات المتحدة لا ترغب في العودة للحرب ضد إيران مجددا
هل يوجد عدد معين من الصلاة على النبي لقبول الدعاء؟.. أمين الفتوى يرد
قمة الزمالك وبيراميدز.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 23-4-2026
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 23 أبريل 2026.. آخر تحديث
برلماني: الحكومة تتحرك وفق رؤية استباقية لتفادي أي أزمات محتملة
التأمينات الاجتماعية تستعد لموعد صرف معاشات مايو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ساعة "رولكس" تكشف المستور.. كيف سقطت سكرتيرة في فخ احتيال بمليون دولار؟

جوديث نيلسون
نوال السيد

في قضية أثارت جدلًا واسعًا في أستراليا، وجهت اتهامات بالاحتيال إلى السكرتيرة الخاصة السابقة للمليارديرة وفاعلة الخير جوديث نيلسون، وذلك بعد اتهامها بإجراء مشتريات فاخرة غير مصرح بها تتجاوز قيمتها مليون دولار باستخدام بطاقة ائتمان تابعة للعمل.

وبحسب الشرطة في ولاية نيو ساوث ويلز، تواجه أنالويز سبينس (50 عامًا) 68 تهمة تتعلق بالحصول على ممتلكات بطريقة احتيالية عبر الخداع، ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة للنظر في طلب الإفراج بكفالة.

مشتريات فاخرة ببطاقة العمل

تشير التحقيقات إلى أن المتهمة استخدمت حسابًا ائتمانيًا تابعًا للشركة لإجراء “مشتريات غير مصرح بها” شملت ملابس فاخرة وأعمالًا فنية ومجوهرات، وذلك خلال الفترة من مارس 2023 حتى سبتمبر 2025. وبلغ إجمالي هذه المشتريات أكثر من مليون دولار، وفقًا للشرطة.

وخلال مداهمة منزلها في ضاحية إرسكينفيل بمدينة سيدني، بالإضافة إلى وحدة تخزين في كامبلتاون، عثرت السلطات على حقائب يد فاخرة ومجوهرات وملابس ووثائق وأغراض شخصية أخرى، تمّت مصادرتها كأدلة ضمن التحقيق.

اكتشاف “احتيال واسع النطاق”

بدأت التحقيقات في نوفمبر الماضي بعد الاشتباه في مطالبات مالية مشبوهة داخل شركة مقرها في منطقة تشيبنديل. وكشفت مصادر إعلامية أن عملية الاحتيال المزعومة تم اكتشافها بعد إعادة هيكلة داخل مكتب نيلسون، والتي أدت إلى مغادرة سبينس لمنصبها في سبتمبر الماضي.

وأفادت التقارير بأن المساعدة التنفيذية الجديدة لاحظت فواتير باهظة، من بينها فاتورة بقيمة 58,600 دولار لشراء ساعة “رولكس” نادرة من الذهب الوردي من متجر في لندن، إضافة إلى فاتورة أخرى بقيمة 21,000 دولار من متجر “هارودز”، في وقت لم تكن فيه نيلسون موجودة في المملكة المتحدة.

كما يُزعم أن سبينس أنفقت نحو 400 ألف دولار على السفر، و335 ألف دولار على الأزياء، و184 ألف دولار على المجوهرات، فضلًا عن تحويل ما يقارب مليون نقطة من برنامج المسافر الدائم التابع لشركة “كانتاس” لصالحها الشخصي.

ولا تزال التحقيقات جارية، فيما تم رفض الإفراج عن المتهمة بكفالة مؤقتًا، على أن تستكمل الإجراءات القانونية خلال جلسات المحكمة المقبلة.

أستراليا رولكس احتيال سيدني مليارديرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خطوات اضافة الزوجة والأبناء على بطاقة التموين

بحد أقصى 4 أفراد.. خطوات إضافة الزوجة والأبناء على التموين

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم

الموز عند 41 جنيهًا والتفاح يقترب من 60 جنيهًا.. وتراجع في سعر الطماطم وعدد من الخضروات

مواعيد المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

11 أم 12 ليلاً؟.. مواعيد غلق المحلات بعد تطبيق التوقيت الصيفي

كشف اثري

صدفة تقود إلى كنز مدفون| كشف اثري ضخم يظهر أثناء حفر ملعب في الشرقية.. والأهالي يروون التفاصيل الكاملة

الهلال السعودي

الهلال يواجه الخلود في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

الدواجن

بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

موعد التوقيت الصيفي في مصر 2026

بعد إعلان مجلس الوزراء.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2026

أزمة جديدة تضرب حياة مطرب المهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

أزمة جديدة تضرب مطرب مهرجانات شهير بعد استغاثة طليقته

ترشيحاتنا

ارشيفيه

صدمه قطار..مصرع شخص بأحد مراكز الدقهلية

محافظ بورسعيد يتفقد شاطئ مدينة بورفؤاد

أبو ليمون :يوجه بإعداد تصور حضاري لتطوير شاطئ بورفؤاد |شاهد

محافظ بورسعيد يتفقد بدء أعمال "المرحلة الثانية "لتطوير شارع 15 سبتمبر ببورفؤاد

محافظ بورسعيد يوجه بالبدء في تطوير "ميدان الخالدين".. شاهد

بالصور

زوجة كريم فهمي تتألق بإطلالة ملفتة.. ما سر جمالها؟

زوجة كريم فهمى تتألق بإطلالة ملفتة

بـ 117 ألف.. مايان السيد بفستان أنيق فى مهرجان هوليوود

بملابس جريئة.. زوجة ماجد المصرى رفقته فى إسبانيا

ببطن مكشوف..أسماء ابو اليزيد رفقة زوجها فى شوراع أمريكا

فيديو

منة شلبي

منهم ياسمين عبد العزيز ويسرا.. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء في وفاة والد منة شلبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الاحتواء.. هل هو فطرة أنثى أم مسؤولية رجل؟

المزيد