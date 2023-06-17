مصرع عاملين سقطت بهما سقالة من الطابق العاشر بمستشفى الإصابات بجامعة أسيوط

لقى عاملين مصرعهما، إثر سقوط سقالة بهما من الطابق العاشر بمستشفى الإصابات الجديدة بمستشفيات جامعة أسيوط.

تلقى اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بسقوط سقالة من الطابق العاشر بمستشفى الإصابات الجامعي الجديد التابعة إلى جامعة أسيوط، ووجود حالتين وفاة.

إنتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص سقوط سقالة من الطابق العاشر بمستشفى الإصابات الجامعي أثناء أعمال إنشاء بالمبنى مما أسفر عن سقوط أحمد. س. ت. م 40 عاما، مقيم قرية منقباد بمركز أسيوط، يعمل نجار مسلح، وعلاء. م. أ. م، 47 عاما، مقيم قرية باقور التابعة إلى مركز أبوتيج، يعمل نجار مسلح وتوفي في الحال.

تم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى أسيوط الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.