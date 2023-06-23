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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حزب مستقبل وطن يواصل فعالياته الخدمية للمواطنين والأعضاء بالإسكندرية

اجتماع تنظيمي بالعامرية
اجتماع تنظيمي بالعامرية أول

نظم حزب مستقبل وطن بالإسكندرية عددًا من الأنشطة والفعاليات الخدمية للأعضاء والمواطنين بمحافظة الإسكندرية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة لتلبية احتياجات المواطنين، وأيضًا ضمن حملات الحزب المستمرة للتواصل مع الشارع السكندري والمواطنين، إيمانًا منه بدوره المهم والفعال بضرورة التواجد والتلاحم مع المواطنين.

وذكر الحزب في بيان أن أمانة المنتزه أول، نظمت ورشة عمل مجانية بعنوان (فن إدارة الوقت)، واحتفالية لذوي الهمم بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وقامت أمانة المنتزه أول، منفذ بيع لحوم، علاوة على توزيع مواد غذائية ضمن مُبادرة "مازال العطاء مستمرًا" بأمانة محرم بك.

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كما نظمت أمانة الجمرك، حفل لذوي الهمم الكشافة البحرية بذكرى ثورة٣٠ يونيو، كما وزعت كميات من اللحوم علي أهالينا الكرام.

كما تم توزيع مواد غذائية متنوعة بالأمانات المختلفة، فتم توزيع عدد كبير من السلع الغذائية بأمانتي الجمرك والمنشية، كما تم توزيع عددًا من عبوات المواد الغذائية بأمانتي الرمل أول والرمل ثانِ، وذلك على الفئات الأكثر احتياجًا، ونفذت أمانة الرمل ثان، مبادرة كلنا واحد بمناسبة ٣٠ يونيو، كما قامت أمانة كرموز بتنظيم قافلة الخير.

علاوة على عقد عدد من الاجتماعات التنظيمية، فعقدت أمانة كرموز اجتماع تنظيمي لمناقشة سرعة الانتهاء من العضويات التنظيمية. 

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