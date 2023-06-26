تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. حزب مستقبل وطن يقدم مواد غذائية ولحوم بلدي للأسر الأكثر إحتياجا..فيديو

تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتخفيف الأعباء الإقتصادية عن كاهل المواطنين، نظم حزب مستقبل وطن قوافل غذائية ضخمة قدمت المواد الغذائية الأساسية للأسر الأكثر إحتياجا في جميع محافظات الجمهورية.

وضمت القوافل الغذائية مليون كرتونة مواد غذائية ومائة طن لحوم بلدي وذلك بمناسبة إحتفالات ثورة 30 يونيو وعيد الأضحى المبارك.

جميع التخصصات

على جانب آخر، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بصحة المواطنين وتقديم كافة سبل الرعاية الصحية لهم، نظم حزب مسقبل وطن قوافل طبية، في عدد من المحافظات، للكشف على المواطنين، وتقديمم العلاج مجانا في جميع التخصصات.