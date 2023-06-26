تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. مستقبل وطن ينظم قوافل غذائية للأسر الأكثر احتياجا

نظم حزب مستقبل وطن قوافل غذائية ضخمة قدمت المواد الغذائية الأساسية للأسر الأكثر احتياجا في جميع محافظات الجمهورية، والتي احتوت على مليون كرتونة مواد غذائية ومائة طن لحوم بلدي، وذلك بمناسبة احتفالات 30 يونيو وعيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين.

على جانب آخر، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بصحة المواطنين وتقديم كافة سبل الرعاية الصحية لهم، نظم حزب مسقبل وطن قوافل طبية، في عدد من المحافظات، للكشف على المواطنين، وتقديمم العلاج مجانا في جميع التخصصات.