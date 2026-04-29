بعد الغياب .. شيرين عبد الوهاب تُحيي حفلاً بالساحل الشمالي في هذا الموعد

أعلن ناصر بيجاتو، مدير أعمال الفنانة شيرين عبد الوهاب عن عودتها مرة أخرى لإحياء الحفلات بعد غياب طويل.

وكشف مدير أعمال شيرين عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك عن موعد أولى حفلات شيرين عبد الوهاب، والمقرر لها يوم 7 أغسطس المقبل في الساحل الشمالي، وسيكون الحفل من تنظيم ياسر الحريري ومن المتوقع أن تشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

وكانت قد خصّصت هيئة البث العبرية "كان" فقرة للمطربة شيرين، ناقشت خلالها الحالة الصحية للمطربة وإمكانية عودتها إلى الغناء بعد غياب طويل.

شيرين عبد الوهاب في الإعلام الإسرائيلي

وقال هيئة البث العبرية، إنه بعد عامين من الغياب، تعود إحدى المغنيات المحبوبات في مصر بقوة - وتتناول أيضًا الشائعات حول حالتها الصحية.

وعرضت "كان" مقاطع فيديو لبعض المعجبين بشيرين عبد الوهاب، الذي أعربوا عن قلقلهم البالغ بشأن الحالة الصحية والنفسية لها، إلى جانب الحديث حول انتقالها المفاجئ في سيارة إسعاف إلى منزل الفنانة زينة.