الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

البوستر الرسمي لفيلم "الكلام على إيه"
أوركيد سامي

كشفت  الشركة المنتجة عن البوستر الرسمي لفيلم "الكلام على إيه"، تمهيدًا لانطلاقه في دور العرض السينمائية يوم 14 مايو المقبل، ليبدأ العمل رحلته مع الجمهور بعد حالة من الترقب التي صاحبت الإعلان التشويقي للفيلم.
وجاء البوستر ليعكس الطابع الكوميدي الاجتماعي للعمل، حيث يبرز أبطال الفيلم في لقطة جماعية من ليلة الزفاف، في إشارة إلى طبيعة الأحداث التي تجمع بين أكثر من قصة داخل إطار زمني واحد.
الفيلم بطولة جماعية تضم  مصطفى غريب، أحمد حاتم، جيهان الشماشرجي، آية سماحة، دنيا سامي، حاتم صلاح، انتصار، سيد رجب، خالد كمال، ودنيا ماهر، في توليفة تمثيلية تجمع بين أجيال مختلفة وخبرات متنوعة، ما يمنح العمل ثراءً على مستوى الأداء والشخصيات.

العمل من إخراج ساندرو كنعان، وتأليف أحمد بدوي، وإنتاج أحمد يوسف، ويأتي في إطار كوميدي اجتماعي تدور أحداثه حول أربع زيجات تبدأ جميعها في ليلة واحدة، حيث يواجه كل زوجين تحديات ومواقف غير متوقعة تفرضها الظروف المحيطة بهم، لتنشأ سلسلة من المفارقات التي تختبر قوة العلاقة بين كل ثنائي.

ومن جانبه قال أحمد بدوي مؤلف "الكلام على إيه : فكرة الفيلم جاءت من المخرج ساندرو كنعان، موضحًا أنه تحمس لها منذ اللحظة الأولى، خاصة لاعتمادها على أسلوب الحكايات المتوازية التي تدور في وقت ومكان محددين. وأضاف أن تقديم القصة من خلال أربع زيجات مختلفة كان مقصودًا لإبراز تنوع الخلفيات الاجتماعية والإنسانية، مع التأكيد أن الرابط المشترك بينهم هو الحب والرغبة في التفاهم.

وأشار إلى أنه استند في الكتابة إلى خبرات واقعية، مع التركيز على بناء شخصيات متكاملة من جميع جوانبها النفسية والسلوكية، مؤكدًا أن الكوميديا لا تتعارض مع العمق، بل يمكن أن تحمل أفكارًا إنسانية حقيقية. كما لفت إلى أن التحدي الأكبر كان الحفاظ على إيقاع متوازن لأحداث تدور في ليلة واحدة دون الإخلال بتطور كل حكاية، مشددًا على أن العمل في جوهره يطرح فكرة بسيطة مفادها أن التواصل الصادق هو الطريق لتجاوز تعقيدات العلاقات.

ومن المتوقع أن يحظى الفيلم بحضور قوي على مستوى شباك التذاكر خاصة مع قرار تمديد مواعيد العرض في السينمات الذي صدر بالتزامن مع اقتراب موعد عرض الفيلم

لماذا يتحول الموز إلى اللون البني؟
الكركم كنز طبيعي لصحتك.. 10 فوائد مذهلة أبرزها حماية القلب والذاكرة

لحظة مؤثرة لعلماء الزراعة بعد العثور على أندر زهرة في العالم بعد رحلة بحث طويلة

المخرج وليد الحلفاوي يحتفل بخطوبته للمخرجة المنفذة سارة جمال

بلاغ رسمي من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم… ما القصة؟

