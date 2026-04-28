الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
فن وثقافة

عرض نادر لثلاثية " الطريق إلى الله" في دار الأوبرا المصرية

شادي عبد السلام
شادي عبد السلام
قسم الفن

تستضيف دار الأوبرا المصرية أمسية سينمائية خاصة غدا الأربعاء 29 أبريل، حيث تُعرض ثلاثية الأفلام التسجيلية "الطريق إلى الله"، آخر أعمال المخرج الراحل شادي عبد السلام، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على المسرح الصغير، ضمن فعاليات نادي السينما بالأوبرا.

ويعقب عرض الثلاثية ندوة نقدية يديرها الناقد السينمائي عصام زكريا، تتناول تحليل العمل وأبعاده الفكرية والفنية، في حوار مفتوح مع الجمهور، بما يتيح مساحة لتبادل الرؤى حول واحدة من أبرز التجارب التسجيلية في تاريخ السينما المصرية.

وتضم ثلاثية "الطريق إلى الله" ثلاثة أفلام قصيرة هي: "الحصن"، و"الدندراوية"، و"مأساة البيت الكبير – أخناتون"، حيث تتناول مجتمعة رحلة الإنسان المصري في البحث عن المعنى، وسعيه لفهم الحياة من خلال علاقته الروحية الدائمة بالله. ويبرز الجزء الأخير من الثلاثية شخصية أخناتون كرمز لمحاولة مبكرة لترسيخ مفهوم التوحيد في التاريخ الإنساني.

وتكتسب هذه العروض أهمية خاصة نظرًا لندرة إتاحة الثلاثية للجمهور، حيث لا تتوفر عبر المنصات الرقمية، وتُعرض فقط في مناسبات ثقافية محدودة تنظمها وزارة الثقافة، ما يجعل من هذه الأمسية فرصة استثنائية لعشاق السينما الجادة والمهتمين بأعمال شادي عبد السلام.

يذكر أن شادي عبد السلام يُعد من أبرز المخرجين الذين أسهموا في تشكيل هوية بصرية وفكرية مميزة للسينما المصرية، حيث تميزت أعماله بالعمق الفلسفي والاهتمام بالتراث والحضارة، وهو ما يتجلى بوضوح في ثلاثيته الأخيرة "الطريق إلى الله"، التي تمثل خلاصة رؤيته الفنية والإنسانية.

مشغولات ذهبية

هبوط قوي في أسعار الذهب .. وعيار 18 تحت الـ 6000 جنيه

مصطفي مدبولي

بدء تطبيق المواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم بجميع المحافظات.. إليك التفاصيل

الزوجين

جريمة مروّعة تضرب الزقازيق | مقتل زوجين بمنزلهما وشهادة جار تكشف تفاصيل صادمة وتفتح أبواب الغموض

عيد الأضحى

أطول إجازة مقبلة.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2026

أرشيفية

زلزال الـ715 مليون جنيه.. تفاصيل أكبر سرقة لـ شركة طبية مصرية

بدءاً من اليوم.. المواعيد الجديدة لغلق المحلات بعد قرار الحكومة

من اليوم .. المواعيد الجديدة لغلق المحلات بعد قرار الحكومة

سعر الذهب في مصر

انخفاض أسعار الذهب الآن في مصر .. عيار 21 كسر 7 آلاف جنيه

موعد صرف مرتبات مايو

قبل عيد الأضحى ولا بعده؟.. موعد صرف مرتبات مايو رسميًا بعد قرار المالية

ما هو الكركم ولماذا يحظى بكل هذه الشهرة؟

الكركم كنز طبيعي لصحتك.. 10 فوائد مذهلة أبرزها حماية القلب والذاكرة

لحظة مؤثرة بعد العثور على الزهرة النادرة

لحظة مؤثرة لعلماء الزراعة بعد العثور على أندر زهرة في العالم بعد رحلة بحث طويلة

المخرج خالد الحلفاوي مع خطيبته

المخرج وليد الحلفاوي يحتفل بخطوبته للمخرجة المنفذة سارة جمال

بلاغ رسمي من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم

بلاغ رسمي من محمود حجازي ضد تامر عبد المنعم… ما القصة؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : فتاة الصدفة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخليج الجديد ومقترح إيران

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

