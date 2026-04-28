عرض نادر لثلاثية " الطريق إلى الله" في دار الأوبرا المصرية

تستضيف دار الأوبرا المصرية أمسية سينمائية خاصة غدا الأربعاء 29 أبريل، حيث تُعرض ثلاثية الأفلام التسجيلية "الطريق إلى الله"، آخر أعمال المخرج الراحل شادي عبد السلام، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على المسرح الصغير، ضمن فعاليات نادي السينما بالأوبرا.



ويعقب عرض الثلاثية ندوة نقدية يديرها الناقد السينمائي عصام زكريا، تتناول تحليل العمل وأبعاده الفكرية والفنية، في حوار مفتوح مع الجمهور، بما يتيح مساحة لتبادل الرؤى حول واحدة من أبرز التجارب التسجيلية في تاريخ السينما المصرية.



وتضم ثلاثية "الطريق إلى الله" ثلاثة أفلام قصيرة هي: "الحصن"، و"الدندراوية"، و"مأساة البيت الكبير – أخناتون"، حيث تتناول مجتمعة رحلة الإنسان المصري في البحث عن المعنى، وسعيه لفهم الحياة من خلال علاقته الروحية الدائمة بالله. ويبرز الجزء الأخير من الثلاثية شخصية أخناتون كرمز لمحاولة مبكرة لترسيخ مفهوم التوحيد في التاريخ الإنساني.



وتكتسب هذه العروض أهمية خاصة نظرًا لندرة إتاحة الثلاثية للجمهور، حيث لا تتوفر عبر المنصات الرقمية، وتُعرض فقط في مناسبات ثقافية محدودة تنظمها وزارة الثقافة، ما يجعل من هذه الأمسية فرصة استثنائية لعشاق السينما الجادة والمهتمين بأعمال شادي عبد السلام.



يذكر أن شادي عبد السلام يُعد من أبرز المخرجين الذين أسهموا في تشكيل هوية بصرية وفكرية مميزة للسينما المصرية، حيث تميزت أعماله بالعمق الفلسفي والاهتمام بالتراث والحضارة، وهو ما يتجلى بوضوح في ثلاثيته الأخيرة "الطريق إلى الله"، التي تمثل خلاصة رؤيته الفنية والإنسانية.