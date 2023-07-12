برنامج رياضي للقرى الأكثر احتياجا ضمن حياة كريمة بدمياط

واصلت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة دمياط فعاليات التدريب بالمراكز الرياضية للقرى الأكثر احتياجاً المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتى تنظمها الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية" بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بدمياط.

حيث يتم تنفيذ المشروع بمركز شباب كفر المنازلة إدارة ميت ابو غالب ومركز شباب الإبراهيمية القبلية إدارة كفر سعد ويتم تنفيذ التدريب بواقع 3 مرات تدريب أسبوعيا لرياضات الكاراتيه، كرة الطائرة ، كرة القدم ، كاراتيه ، العاب ترويحية لجميع الفئات خلال الفترة من 15/ 5 حتي 15 / 8 / 2023.

بهدف نشر ثقافة الممارسة الرياضية، وتوسيع قاعدة الممارسة للقرى الأكثر احتياجاً والتي لا يتوافر بها خدمات رياضية والمدرجة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

يأتى ذلك برعاية دكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضةو دكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير عام المديرية

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