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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة الحسنة يبحث حل مشاكل المواطنين بالقرى

رئيس مدينة الحسنة
رئيس مدينة الحسنة يبحث حل شكاوى المواطنين

استمع المحاسب سعد خليل بغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة ، محافظة شمال سيناء ، الى مطالب عدد من المواطنين من قبيلة العزازمة بمنطقة الجايفة قرية القسيمة، ،تأكيدا لحرص الدولة على فتح قنوات تواصل مع المواطنين وحل المشاكل وفقا للقواعد والقوانين .بناءا على تكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة المحافظ. 

 

وأشار إلى أن  سيتم  فحص تلك الشكاوى وتكليف الجهات المختصة للدراسة والبت فيها، بما يتسق مع نصوص وأحكام القانون ولوائحه التنفيذية، والقرارات المنظمة .
 

مشاكل المواطنين:

 

وفي هذا الصدد التقى بغدادي،  بمديري  الإدارات الخدمية بالحسنة  ،و  لبحث مشاكل المواطنين، والتعرف على  المعوقات والصعوبات التي تواجههم وإيجاد الحل السريع والمناسب لها  

وأشار إلى أنه، من حق المواطن أن يلجأ للمجلس لحل  جميع الشكاوي الواردة والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.

 

وأكد بغدادي، على أهمية رصد شكاوى المواطنين والاستجابة لها، في اطار التواصل الفعال بين المواطنين والادارات الخدمية ،للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة  وتخفيف المعاناة  عن المواطنين ، وذلك بالتنسيق مع جميع الإدارات الخدمية والجهات المختصة.

حضر الاجتماع كل من أشرف علامة مدير الإدارة التعليمية، وعبد الفتاح درويش  مدير إدارة التموين ، والدكتور  احمد عمر مدير الإدارة الصحية  ،والمهندس عبد الفتاح نوفل  شركة المياه ،والمهندس سلامة نايف شركة الكهرباء .

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