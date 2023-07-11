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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مع افتتاح موسم الصيف.. محافظ شمال سيناء يبحث تشغيل قرية سياحية بالعريش

بحث تشغيل قرية كورال
بحث تشغيل قرية كورال بيتش بالعريش

قال الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، إن الحياة عادت إلى طبيعتها في ربوع المحافظة، بفضل جهود قوات الجيش والشرطة، وتوجيهات رئيس الجمهورية. 

وأكد المحافظ، خلال لقائه وفدا من مجموعة الخرافي، وحضور سمير فرج، ومصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، وأسامة عفش، رئيس مدينة العريش، وعدد من القيادات التنفيذية، علي افتتاح موسم الصيف وبدء وصول عدد من المصطافين الي المحافظة للاستمتاع بطبيعتها الساحرة وجوها المعتدل وإمكاناتها الطبيعية وشواطئها الممتدة بطول ساحل المتوسط.
وأشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به مجموعة الخرافي في مصر من خلال تنفيذ وإدارة عدد من المشروعات في شتي القطاعات خاصة القطاع السياحي والعقاري والبنية التحتية.
 

التنمية السياحية:

وبحث المحافظ مع الوفد إعادة تشغيل قرية سياحية مملوكة للمجموعة، بعد توقف عدة سنوات بسبب الأحداث التي شهدتها محافظة شمال سيناء، في ظل عودة الحياة لطبيعتها واهتمام الدولة بالتنمية السياحية في محافظة شمال سيناء.

بدوره أكد لؤي الخرافي، رئيس المجموعة، علي الاستقرار الكبير الذي تشهدها محافظة شمال سيناء، معلنًا عن توسع استثمارات المجموعة في مصر في شتي القطاعات وخاصة السياحية دعمًا للاقتصاد المصري، مشيدًا بدور المحافظة في عودة تشغيل قرية كورال بيتش العريش المملوكة للمجموعة وتقديم أوجه الدعم المختلفة لذلك بتوجيهات محافظ شمال سيناء.
 

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لقاء مع المشايخ لبحث مشاكل المواطنين بقرى الحسنة شمال سيناء

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