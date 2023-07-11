لقاء مع المشايخ لبحث مشاكل المواطنين بقرى الحسنة شمال سيناء

بحث محمد المغربي، سكرتير عام المركز والمدينة الحسنة بمحافظة شمال سيناء، مع مشايخ القبائل وعواقل مركز ومدينة الحسنة، شكاوى المواطنين، للعمل على إيجاد أفضل حلول ممكنة بالتنسيق مع الجهات المعنية لتلك الشكاوى، بتعليمات من المحاسب سعد خليل بغدادي، رئيس مركز ومدينة الحسنة، تنفيذا لتكليفات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة.

تلبية احتياجاتهم

يأتي اللقاء في إطار التواصل المباشر مع المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف المعاناة عنهم، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وزيادة معدلات الرضا وتعزيز الثقة بين الحكومة والمواطنين، وكذا تلبية احتياجاتهم فى صورة انشطة وبرامج تنموية وخدمية متنوعة.

وأوضح سكرتير عام المجلس والمدينة أن جميع الجهات التنفيذية بالمجلس حريصة على بحث جميع المشكلات والرد عليها في إطار من الشفافية.

وشدد على قيادات الأجهزة التنفيذية بالتواصل مع المواطنين لتقديم الحل العاجل والفوري لمشاكلهم وفقا للوائح والقوانين، بما يحقق رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة إليهم.

حضر اللقاء الشيخ بلال سويلم، والشيخ محمد أبو عنقة، والشيخ موسى أبو جودة، والشيخ محمد غانم.

