اختيار مكان حفر بئر مياه لخدمة قرية عرب بلي في شمال سيناء

عاين المحاسب سعد خليل البغدادي رئيس مركز ومدينة الحسنة محافظة شمال سيناء، بدائل مكان حفر البئر بقرية عرب بلى .. بالتنسيق مع المهندس محمود ايوب مدير الشركة سيناء للآبار ، بحضور أبناء قبيلة عرب بلى.

وذلك تمهيدا لعودة المواطنين إلى منازلهم بالقرية ،تنفيذا لتكليفات اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أثناء زيارته للقرية منذ يومين.

و اكد بغدادي على أنه سيتم بذل قصارى جهده لتنفيذ كل متطلبات المواطنين و العمل على حل جميع المشاكل التى تعوق عودتهم للقرية مرة أخرى .. و سيتم توفير جميع الخدمات كما كانت من قبل، لتوفير حياة كريمة لاهالى القرية .

كما استمع رئيس المجلس والمدينة، الى شكاوى ابناء قبيلة عرب بلي ،وطمأن الأهالي بأنه سوف يتم عودتهم قريبا إلى اماكنهم مع توفير الخدمات اللازمة لهم وتلبية احتياجاتهم بعد عودة الأمن والأمان للمنطقة .

٤ محولات كهرباء:

وقد وعد اللواء شوشة المحافظ أثناء زيارته للقرية قبل يومين، بتوفير عدد اربعة محولات لانارة التجمعات بالتنسيق مع شركة توزيع الكهرباء بالمحافظة ،

الى جانب توفير برنامج مياة الشرب بصفة اسبوعبة لتوفير حصة القرى والتجمعلت لتغطية احتياجات الاهالي.،وأنه سيتم صيانة آبار المياه التي تنتج مياه بهدف ري الزراعات في القرية آلام وكذلك توابعها .

علاوة على، إنشاء عدد من الآبار الجديدة بقرى وسط سيناء آلام .. الى جانب اعتماد صرف تكافل وكرامة لأسر القرى العائدة ، لتوفير حياة كريمة للمواطنين .

