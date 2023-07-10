بدء تنفيذ أنشطة مركز تنمية القدرات الصيفي بمدارس سيناء

تنفيذ مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء ، أنشطة مراكز تنمية القدرات الصيفي ٢٠٢٣م.، بمدارس المحافظة بمختلف المدن والقرى، من أجل استغلال أوقات الفراغ لدى تلاميذ المدارس خلال الإجازة الصيفية،بناء على تكليفات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، وتحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء .

باحثة البادية:

وقالت منى أبو المعاطي مدير عام الإدارة التعليمية بالعريش ، انه تقرر عقد فعاليات مركز تنمية القدرات الصيفي بمدرسه باحثه البادية يوميا من الساعه ٩ صباحاً حتى الثانية عشر ظهراً طوال أيام الأسبوع من الأحد وحتى الخميس .

وقد بدات ادارة العريش التعليمية ،تنفيذ انشطة مركز تنمية القدرات الصبفي ، بمدرسة باحثه البادية لمشاركة التلاميذ في مختلف الأنشطه.

حيث تتضمن أنشطة المركز ( تلوين ، رسم ، تنفيذ مجلات حائط، عمل مجلات ربع ساعه ، كاريكاتير ، قصص ، وغيره )

ومازال البا مفتوح أمام الأطفال والتلاميذ وذلك بتسجيل الإسم لدى أخصائين الصحافه بمختلف مدارس المحافظه.



