برنامج ندوات توعوية للأسرة بمراكز الشباب في شمال سيناء



تنفذ مديرية الشباب والرياضة (ادارة تنمية الشباب) بمحافظة شمال سيناء، برنامج ندوات توعوية، حول التربية السليمة داخل الاسرة بمركز الشباب في المدن والقرى ،بهدف خلق جيل قوي يخدم المجتمع ويساعد في النهوض بالدولة، بمشاركة عضوات أندية الفتاة والمرأة.

حيث تم تنفيذ ندوة بعنوان كيفية التربية السليمة داخل الاسرة ، في مركز شباب الخربة ببئر العبد، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.



يأتى في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على دعم تمكين المرأة والفتاة من خلال تقديم حزمة متنوعة من البرامج التدريبية والتثقيفية والتوعوية منها الندوة المعدة بهدف تعزيز الثقافة المجتمعية،



محاور الندوة:

وقد تناولت الدكتورة عزة حسن، استاذة الصحة النفسية بكلية التربية جامعة العريش، عدة محاور خلال الندوة، أهمها:

تحلى الفرد بالأخلاق الحميدة والتي نادت بها الكتب السماوية، والتي هي أهم قواعد بناء المجتمعات الصالحة وعلى أساسها تتقدم الأمم، حيث تناولت مفهوم الأخلاق السليمة والتمسك بها، موضحةً مفهوم التربية الإيجابية داخل الأسرة وأهمية دور الأسرة في تربية النشء وغرس القيم الأخلاقية في البناء لصلاح المجتمع