عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اطمئن على نفسك.. فريق طبي يجري الكشف على رواد الشواطئ بشمال سيناء

الكشف الطبي على كبار
الكشف الطبي على كبار السن بسيناء

رفعت مديرية الصحة محافظة شمال سيناء ، تحت شعار " انزل وشارك واطمئن على نفسك..  صحتك تهمنا .. فريق طبي منتظرك وانت نازل المصيف بصحة، واكشف في مبادرة  "١٠٠ يوم صحة"  ، لتنفيذ المبادرة الرئاسية  بمدن شمال سيناء ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ووزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ .

 بالقرب من الشواطيء:

 

وقال الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الصحة شمال سيناء، إنه تم نشر الفرق الطبية بالقرب من الشواطيء بالمدن الساحلية، خاصة مدينة العريش العاصمة، ووسط الميادين العامة بمدن المحافظة لتقديم الخدمات الطبية للمترددين علي مبادرة ١٠٠ يوم صحة  تحت شعار " انزل وشارك واطمئن على نفسك..  صحتك تهمنا .. فريق طبي منتظرك وانت نازل المصيف.

وفي العريش، تم  تكليف فريق طبي على ساحل البحر أمام كافتريا خلود وبمنطقة ال أيوب،  وفريق آخر وسط مدينة العريش، وفريق بمنطقة  ميدان المالح.. وتتم عملية الفحص والكشف على للمترددين  على الفرق الطبية، وذلك من الساعه الثامنه صباحا حتى التاسعة مساء داخل جميع المراكز على مستوى المحافظة.

هذا إلى جانب نشر  القوافل الطبية الثابتة بمختلف الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والرعاية الأساسية.

وتهدف المبادرة ، إلى التوعية الصحية بأسباب انتشار العدوى للأمراض المعدية، وعوامل الخطورة للأمراض غير السارية، وكيفية الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية التي يمكن الحد من انتشارها .
 

txt

محافظ شمال سيناء: إنشاء قلعة تعليمية في مدينة العريش

سيناء صحة المبادرة فريق طبى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

800 جنيه| الذهب يتراجع بقوة مجددا وعيار 21 الآن يسجل أدنى مستوياته

إيرادات الأفلام.. كريم عبد العزيز يصدم الجميع

بعد قليل .. حسم مصير مرتضي منصور من رئاسة الزمالك

المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي يشن هجوم قوي بعد خسارة النهائي ..تفاصيل

جهاد جريشة يفجر مفاجأة بشأن طرد محمود صابر أمام المغرب

بعد 20 دقيقة فقط.. شاومينج ينشر أسئلة وإجابات جيولوجيا الثانوية العامة على تليجرام

تعليق مثير من نجم الزمالك السابق على صفقة إمام عاشور مع الأهلي

ترشيحاتنا

خسرنا بطولة وكسبنا جيلا.. 5 مكاسب حققها المنتخب الأولمبي بأمم إفريقيا

شوبير: الهدف الأول للزمالك في مرمي فيوتشر مسؤولية جنش وأتعجب من لومه لزملائه

اعترافات سائق ربع نقل في واقعة تهشيم عدد من السيارات بشارع صلاح سالم

بعد مرور 1054 عاما على تأسيسها.. 5 معلومات مهمة عن القاهرة التاريخية

فيديو جديد يوثق عنف الشرطة الأمريكية.. ضابط يهاجم امرأة حاملًا ويطرحها أرضًا

وزير الكهرباء يزف بشرى سارة لأصحاب العدادات القديمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبة قطب تكشف عادة تفعلها المرأة تفسد العلاقة الزوجية

قلبت السعودية.. ملابس ياسمين صبري تشعل السوشيال ميديا

حان وقت العقاب|نهاية حزينة لقصة أطهر الطاهر مع الهلال السوداني.. ماذا حدث له؟

تحسين الدورة الدموية والأداء.. فوائد غير متوقعة لـ البطيخ الأصفر والأحمر

فيديو

مشهد لم يحدث من قبل.. سائق قطار بأوغندا يتجنب كارثة.. فيديو

رامي صبري يكشف تفاصيل في حياته الشخصية والفنية.. فيديو

عمل حاجة مقرفة لما النور قطع.. إيمان العاصي تكشف تفاصيل اعتداء جارها عليها

فيديو فاجأ الجميع |عروسة لبست بدلة رقص شفافة وقلعت فستانها فى فرحها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: الجسر الرقمي للشلل والإعاقات الحركية

د. هالة حربي

هالة حربي تكتب : قراءة في مسرحية العادلون لـ ألبير كامو

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : التلصّص الإلكتروني على حرمة الحياة الخاصة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قانون التحالف أمام البرلمان

علي الرز

علي الرز يكتب: سعد الحريري... أنا ياما قلت!

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ