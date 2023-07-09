اطمئن على نفسك.. فريق طبي يجري الكشف على رواد الشواطئ بشمال سيناء

رفعت مديرية الصحة محافظة شمال سيناء ، تحت شعار " انزل وشارك واطمئن على نفسك.. صحتك تهمنا .. فريق طبي منتظرك وانت نازل المصيف بصحة، واكشف في مبادرة "١٠٠ يوم صحة" ، لتنفيذ المبادرة الرئاسية بمدن شمال سيناء ، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، ووزير الصحة الدكتور خالد عبدالغفار، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ .

بالقرب من الشواطيء:

وقال الدكتور طارق محمد كامل مدير عام مديرية الصحة شمال سيناء، إنه تم نشر الفرق الطبية بالقرب من الشواطيء بالمدن الساحلية، خاصة مدينة العريش العاصمة، ووسط الميادين العامة بمدن المحافظة لتقديم الخدمات الطبية للمترددين علي مبادرة ١٠٠ يوم صحة تحت شعار " انزل وشارك واطمئن على نفسك.. صحتك تهمنا .. فريق طبي منتظرك وانت نازل المصيف.

وفي العريش، تم تكليف فريق طبي على ساحل البحر أمام كافتريا خلود وبمنطقة ال أيوب، وفريق آخر وسط مدينة العريش، وفريق بمنطقة ميدان المالح.. وتتم عملية الفحص والكشف على للمترددين على الفرق الطبية، وذلك من الساعه الثامنه صباحا حتى التاسعة مساء داخل جميع المراكز على مستوى المحافظة.

هذا إلى جانب نشر القوافل الطبية الثابتة بمختلف الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والرعاية الأساسية.

وتهدف المبادرة ، إلى التوعية الصحية بأسباب انتشار العدوى للأمراض المعدية، وعوامل الخطورة للأمراض غير السارية، وكيفية الحد من انتشار بعض الأمراض الوراثية التي يمكن الحد من انتشارها .

